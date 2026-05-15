瘦瘦針不止減肥　中大研究證具抗衰老功效　可治療嚴重缺血性中風

基於增強胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）製造的「GLP-1受體促效劑」（GLP-1RA）、即俗稱「瘦瘦針」注射減肥藥近年盛行。中文大學醫學院及蔡永業腦神經科學研究所的科研團隊發現，GLP-1信號傳導可在人體多個器官（包括大腦）發揮廣泛抗衰老效應，GLP-1RA對未接受溶栓治療的嚴重缺血性中風患者，預後情況具潛在療效，為日後更大型腦神經保護研究奠下更堅實的基礎。



（左起）中大蔡永業腦神經科學研究所所長兼醫學院內科及藥物治療學系副教授高浩醫生；中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任、利國偉腦神經學教授梁慧康教授；及中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明醫生。（中文大學醫學院圖片）

中大醫學院表示，兩項研究成果已於國際科學期刊《Cell Metabolism》和《Nature Communications》上發表，是取得「從實驗室到臨床應用」的重要研究突破，將衰老生物學的基礎研究發現，轉化爲中風治療的潛在新策略。

GLP‑1是一種由腸道及腦部自然分泌，用於調節多種身體機能的胜肽激素，模擬其作用的藥物GLP-1RA已廣泛應用於糖尿病與肥胖症治療。由中大蔡永業腦神經科學研究所所長兼醫學院內科及藥物治療學系副教授高浩醫生領導的基礎臨床研究顯示，GLP-1RA可逆轉衰老的關鍵生物過程。

中風是全球導致死亡或長期殘疾的主要原因之一。儘管大血管閉塞的中風患者可透過血管內取栓術恢復腦部血流，但即使手術成功，其神經功能的預後情況仍可能未如理想。

梁慧康教授表示，是次研究GLP-1RA雖證具逆齡及保腦之效。（中文大學醫學院圖片）

葉耀明醫生表示，是次研究初步證實GLP-1RA於未接受靜脈溶栓治療的病人效果，高於已接受靜脈溶栓治療的病人。（中文大學醫學院圖片）

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任梁慧康教授表示，雖然血管內取栓術能有效開通阻塞血管，但不少患者仍因再灌注損傷或延誤治療而導致嚴重殘疾，「這情況反映我們迫切需要輔助性的腦神經保護治療，以在治療前後保護受損腦組織，從而提升整體療效。」

基於團隊的多組學研究成果，由中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明醫生領導的研究團隊，開展了首個二期隨機臨床試驗。是次研究共招募140名在威爾斯親王醫院及內地一家中風中心接受取栓治療的嚴重大血管閉塞中風患者，並隨機分配接受GLP-1RA司美格魯肽（semaglutide）的聯合標準治療，或僅接受標準治療。

結果顯示，接受司美格魯肽治療的急性中風患者中，有56.5%可於90天內達至良好功能恢復，與標準治療組別的54.9%相若，顯示兩者療效相近。兩組在死亡、惡性腦水腫及顱內出血等關鍵安全指標方面亦無顯著差異，且在試驗期間並無出現與藥物相關的嚴重不良事件，反映司美格魯肽具有良好安全性及耐受性。

研究的進一步分析顯示，在未於取栓前接受靜脈溶栓治療的患者中，接受司美格魯肽治療的患者於神經功能方面恢復良好的比例，較標準治療組高出約20%，顯示該療法在特定患者群體中具有潛在臨床效益。

李先生（右）2024年確診大血管閉塞中風。李先生接受兩劑GLP-1RA治療並進行取栓術，9成已閉塞的血管獲疏通，康復後生活質素與發病前情況相若。（中文大學醫學院圖片）

葉耀明醫生表示，是次研究為GLP-1RA在急性中風治療應用的安全性提供初步臨床證據，並顯示藥物在部分患者群體中具有潛在療效，為日後開展更大規模的第三期隨機研究以確認其腦神經保護潛力奠定基礎。高浩醫生表示，研究成果標誌著將基礎衰老生物學研究轉化為臨床應用的重要一步，揭示了將GLP-1RA應用於中風治療新適應症的潛力。