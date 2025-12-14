醫善同行｜世衞沒有推薦健康人士打「瘦瘦針」

醫善同行｜袁美欣醫生

世界衞生組織（WHO）早前首次「有條件推薦」俗稱「瘦瘦針」的 GLP-1類藥物，納入肥胖治療方案之一，引起全球關注。消息一出，不少人視之為減肥捷徑，但大眾應理解 GLP-1並非「神藥」。用得適當，的確可以大幅改善體重和健康；用錯對象、缺乏監察或抱着可以放肆亂食的心態，後果則不容忽視。



GLP-1是身體的「飽肚荷爾蒙」

GLP-1是體內分泌的「腸泌素」荷爾蒙，主要在進食後於腸道釋放，向大腦「報到」已經食飽，可以收細胃口，同時幫助維持新陳代謝。所謂「瘦瘦針」，就是模仿這種荷爾蒙作用的藥物，透過皮下注射刺激GLP-1受體，令身體在未進食很多東西之下，仍然進入較「飽肚」的狀態。

從醫學角度來看，GLP-1類藥物作用不只一個層面：它可以減慢胃部蠕動，令食物在胃內停留較長時間，飽肚感更持久；部份GLP-1 類藥物更可以改善脂肪代謝，對內臟脂肪特別有幫助；同一時間，身體因為接收到「吃得夠」的訊號，新陳代謝較不容易降低。

臨床研究亦顯示，GLP-1類藥物有額外好處，如幫助控制血糖、改善脂肪肝，甚至降低某些高危病人心臟衰竭及腎臟受損的風險。所以，GLP-1類藥物最初是用於糖尿病及高心血管風險病人，並不是單純為了外表變瘦。

約一年才有穩定減肥效果

現時常用的GLP-1類藥物減重方案，多為每星期皮下注射一次，由醫生按病人情況逐步調整劑量。一般來說，頭三個月開始見到體重下降，最明顯的減重多出現在六至九個月；整體來說，則大約需要一年至一年半時間，才達到較穩定的減肥效果。

之後是否需要繼續用藥或減低劑量，要視乎病人的體重變化、生活習慣有沒有真正改善，以及是否仍有糖尿病、高血壓等共病需要控制。

「瘦瘦針」適合甚麼人？

GLP-1類藥物並不是為了稍為減輕體重或改善外觀而設，而是針對真正的肥胖症患者。以亞洲人標準計算，若身體質量指數（BMI）高於 27.5，或腰圍超出健康水平（女士約 80 厘米、男士約 90 厘米），或者腰圍已超過身高的一半，再加上體脂比例偏高，便屬高風險群組。這些病人往往還會合併糖尿病、血壓高、膽固醇偏高、脂肪肝、睡眠窒息症、關節負荷過重等問題。

在嘗試合理飲食控制和運動，但效果有限的情況下，才會考慮使用藥物輔助減重。是否適合使用「瘦瘦針」，必須由醫生作整體評估，而不是單靠自我感覺判斷。

值得留意的是，曾經患有胰臟炎、嚴重胰臟疾病等病人，一般不建議使用「瘦瘦針」；患有嚴重膽石或嚴重腎功能衰竭的病人，亦需要非常謹慎評估，因為藥物可能影響膽囊蠕動或在體內積聚，增加副作用風險。

「瘦瘦針」非「成癮性藥物」

從醫學定義來說，「瘦瘦針」並不屬於「成癮性藥物」：它不是越用越無效，也不是停藥後出現典型戒斷症狀，而是用來長期控制一個本身不能完全根治的慢性代謝問題——就像糖尿病和高血壓一樣，當藥物幫助把血糖或血壓壓低，只要停藥而生活又沒有改善，指數自然會回升。

體重亦一樣。減肥過程中難免會流失部份肌肉，一旦體重回升，增加的多數是脂肪而不是肌肉。減一段時間又停止，然後重複減肥計劃，肌肉只會越來越少，而脂肪則越來越多，日後要再減就更困難。所以，真正要避免的不是對藥物「上癮」，而是缺乏長遠計劃、沒有持續跟進的減重計劃。

在門診中，曾有一名約50歲男病人，體重曾高達170公斤，出現過中風、高血壓、糖尿病、睡眠窒息等多重併發症。透過GLP-1類藥物，配合飲食和運動介入，體重可以跌至約 100公斤、血壓藥由四種減至一種、血糖控制顯著改善，睡眠窒息亦大幅紓緩。亦有不少80至90公斤的病人，透過同類治療減到60至70公斤，同時減少糖尿藥或血壓藥，關節痛亦明顯改善。

這些成功例子，都是藥物加上生活方式改變、定期覆診及按部就班調整方案的結果。

藥物只是工具

生活習慣才是根本

醫學界早已把肥胖視為一種需要積極治療的慢性病，臨床上亦已應用GLP-1類藥物多年。世衞今次作出「有條件推薦」，更像是和臨床做法接軌，而不是突然冒起的新方向。

現時在香港，GLP-1類藥物屬處方藥物，公立醫院主要用於部份高風險糖尿病病人；私家診所雖然選擇較多、門檻相對較低，但每月費用往往數以千計，並不便宜。無論如何，市民也不應自己在網上購買或到來歷不明的地方打針。

「瘦瘦針」可以是治療肥胖和代謝病的一個重要工具，尤其對已出現糖尿病、心血管風險或睡眠窒息等患者，可能帶來實質健康收益；但它不能取代均衡飲食、恆常運動、充足睡眠和壓力管理。若你懷疑自己已屬肥胖高風險群組，第一步應該是請教你的家庭醫生或相關專科，由專業團隊和你一起設計一個安全、持久的減重計劃，而不是單單追逐一支「神奇瘦身針」。

