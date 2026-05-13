瘦瘦針｜涉網上賣未經註冊日本減肥藥「Mounjaro」　31歲女子被捕

【減肥／瘦瘦針／猛健樂／Mounjaro／替爾泊肽】一名31歲女子因在網上售賣含有「替爾泊肽」的抗肥胖症針劑（即「瘦瘦針」），涉嫌非法售賣第一部毒藥和未經註冊藥劑製品，昨日（12日）在天水圍被捕，獲准保釋候查。



衞生署聯同海關昨日在天水圍採取聯合行動，拘捕一名31歲女子，涉嫌非法售賣第1部毒藥「替爾泊肽」和未經註冊藥劑製品。（政府新聞處圖片）

衞生署聯同海關昨日在天水圍採取聯合行動，拘捕一名31歲女子，涉嫌非法售賣第1部毒藥「替爾泊肽」和未經註冊藥劑製品。（政府新聞處圖片）

衞生署及海關早前跟進一宗投訴，透過網上社交平台購獲購獲兩盒受管制抗肥胖症針劑，產品包裝以日文標示含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第一部毒藥「替爾泊肽」，有關產品懷疑並非香港的註冊藥劑製品。衞生署昨日聯同海關在天水圍區採取執法行動，拘捕一名31歲女子。署方及海關會繼續調查案件，被捕人士獲准保釋候查。

衞生署指，「替爾泊肽」用以治療肥胖症，其副作用包括脫髮、噁心和腹瀉。含有「替爾泊肽」的藥劑製品只可在醫生指示下使用，並必須憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

衞生署又提醒，在網上購買受法例管制藥物，包括抗肥胖症針劑，有健康風險，呼籲市民切勿自行購買或使用成分或來歷不明的產品，強調透過任何途徑非法出售受管制藥物，均須負上刑責。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。

署方又指，所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。