消息：病人屯門醫院通波仔　血管有5氣泡進入　心臟停頓搶救不治

消息指，屯門醫院發生醫療事故。一名75歲男病人在醫院進行「通波仔」手術時，有一共五粒氣泡進入血管，在醫生檢查是否有儀器出問題時，病人心臟停頓，最終搶救不治。



據了解，檢查發現有一條連接儀器的喉管出現彎曲，未知是否出事原因，屯門醫院即時停用同一批次喉管。院方已將個案交死因庭，醫管局稍後會交代事件。



屯門醫院。（資料圖片）

據了解，75歲男病人上周三（6日）因慢性支氣管疾病入屯門醫院醫治，醫生檢查發現，他患有急性冠心病及心機梗塞，心臟三條血管都塞，故即為他做手術。第一次先於入院同日進行，先通一條血管，手術成功；第二次在本周一(11日）進行，就出現事故。

據悉，當日手術由一名顧問醫生及一名心臟專科醫生負責。手術初期發現血管有一粒氣泡，雖不罕見，但屬有風險，故此即暫停手術，進行檢查，但未有發現儀器異常，病人維生指數也正常，因此手術繼續。

通波仔手術是在心臟動脈放入支架。 （資料圖片）

大約再過30分鐘，醫生再發現血管有四粒氣泡，比平常為，因此即停手，檢查原因，期間病人心臟停頓，施救無效，遂通知家人消息。

消息指，檢查發現有一條連接儀器的喉管彎曲，未知是否出事原因，院方已停用同批准喉管，並報告衞生署。