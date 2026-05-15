大廈欠消防年檢今年首4月2000檢控　達去年4.7倍　研增罰款至50萬

消防處針對舊式及商住大廈消防裝置及設備（消防系統）年檢，自2024年7月起進行全港特別巡查行動，至今已巡查逾3,300座大廈，提出共419宗檢控，涉及60座大廈，總罰款額逾33萬元；處方料會在今年第四季完成巡查全港逾4,800座相關樓宇。而整體就大廈消防系統欠缺年檢的檢控數字，由2024年至今一直上升，今年首4個月已達逾2,000宗，較去年同期增加4.7倍。該處正就消防法例修例作全面檢討，包括將罰款由5萬元增加至50萬元，以提高阻嚇性。



消防處助理消防區長（檢控）鄭建龍。（黃偉民攝）

消防處助理消防區長（檢控）鄭建龍表示，消防處從2024年7月起，針對18區的舊式住宅樓宇及商住樓宇，進行全港特別巡查行動，視察相關大廈的消防裝置及設備（消防系統）是否有進行年檢。截至今日（15日），消防處已在14區巡查超過3,300幢大廈；預計今年第4季內完成巡查超過4,800幢相關大廈，並向沒有完成年檢的大廈發出警告信或作出檢控。

特別巡查近兩年提419檢控 總罰款逾$33萬

自特別巡查行動開始至今，消防處已提出419宗檢控，涉及60幢大廈，包括44個業主立案法團及167名業主，全部案件已在裁判法院聆訊及定罪，總罰款額超過33萬元。鄭指出，今日（15日）有兩幢大廈因未有為大廈安排年檢而被檢控，涉及兩個業主立案法團及7名業主。案件於觀塘裁判法院進行聆訊後，相關法團及業主被判罪名成立需罰款及留案底。

鄭建龍稱，經過警告及檢控後，逾七成涉事樓宇已補回年檢，消防處將繼續跟進未進行年檢的大廈，不排除有進一步檢控。處方亦會聯絡地區防火委員會，協助大廈進行相關年檢；稱後亦會以新聞稿公布未年檢的大廈，讓市民得知居住大廈的情況。

消防處助理消防區長（檢控）鄭建龍。（黃偉民攝）

至於整體就大廈消防系統欠缺年檢的檢控，由2024年的961宗，升至2025年的1,391宗；消防處不斷加強相關執法，今年單是首4個月的控控已達2,024宗，為去年同期的4.7倍。根據香港法例第95B章《消防裝置及設備規例》第8條，任何處所的消防裝置及設備，必須每12個月安排一名註冊承辦商進行年檢至少一次。

消防處正就消防法例的修例作全面檢討，當中包括將罰款由5萬元增加至50萬元，以提高阻嚇性。鄭建龍強調，為大廈進行消防年檢是所有業主及法團的責任，若大廈沒有進行年檢，居民不知道消防系統的運作狀態，如系統損壞，不會有人跟進維修，萬一發生火警，會直接威脅居民安全。他呼籲大廈需定期年檢，以保障居民安全。