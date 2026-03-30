宏福苑聽證會｜消防承辦商稱2024年無做年檢　因無收到管理處回覆

宏福苑火災獨立委員會周一（30日）續進行第五場聽證會。​​註冊消防承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文供稱，自2016年起每年為宏福苑進行年檢，但2024年則無做，他解釋曾向宏福苑報價，但當時無收到簽名回覆。



直至2025年，宏泰進行消防年檢，鍾承認在檢查後7個月才執修，時間上不理想，但理解「好多（工程）都係咁」，因招標程序需時。他又承認，執修期間曾更換消防喉轆栓掣，但未有進行測試。有居民對於2024年「宏泰」無做年檢感到震驚，質疑管理處失職。



​​註冊消防承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文（前左二）供稱，自2016年起每年為宏福苑進行年檢，但2024年則無做，他解釋曾向宏福苑報價，但當時無收到簽名回覆。（王海圖攝）

宏泰工程有限公司。（資料圖片 / 王譯揚攝）

宏泰指管理處2025年3月突收到通知早已獲批做年檢

「宏泰消防工程有限公司」董事及工程師鍾傑文供稱，他於2010年加入宏泰，宏泰自2016年起為宏福苑進行消防裝備的年檢，但2024年則無做年檢。他供稱，2024年曾向宏福苑報價，但無收到簽名，直至2025年3月他才收到管理處員工林文恩（音譯）簽回報價，指2024年的消防年檢已批給宏泰，鍾當時質疑「冇見過，我唔認」，故該年無做年檢。

大埔宏福苑火災獨立委員會3月30日舉行第五場聽證會。（黃學潤攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會3月30日舉行第五場聽證會。（黃學潤攝）

宏泰承認年檢7個月後執修不理想 惟「好多（工程）都係咁」

宏泰於2025年3月再為宏福苑做年檢，聽證會上展示宏泰在年檢後選寫的消防裝置及設備證書（FS-251），其中一部份列明大廈裏的消防設備損壞事項。代表獨立委員會的大律師李澍桓問及，發現問題後要何時執修？鍾傑文形容「消防處理係愈快愈好」。

獨立委員會進一步關注，宏泰去年3月完成年檢後，受損的消防設備卻在7個月後、直至10月才執修，鍾傑文承認時間上並不理想，但理解「好多（工程）都係咁」，因招標程序需時。

去年10月宏泰發現水缸無水 鍾傑文認更換喉轆栓掣後無測試

2025年10月宏泰前往宏福苑更換消防喉轆栓掣，鍾傑文指出，更換前會先關閉天台出水掣，令喉轆在維修期間不會出水。然而，他引述員工唐慶倫（音譯）稱工程進行時，水缸無水出，唐在現場獲告知因有大維修，水箱早已被關閉，而該工程亦有「掛牌」、即已申請SDN（消防設備關閉通知書）。鍾傑文承認，宏泰在更換消防喉轆栓掣後，未有進行測試，形容說法「公道」。

獨立委員會亦出示一封由「中華發展」申請的SDN（消防設備關閉通知書），顯示消防栓/喉轆系統於2025年4月7日至20日期間停用。鍾傑文表示，未曾接獲消防查詢為何有關消防設備會關閉，以及宏泰負責的年檢是否有問題。

電工黃健華（左）及鍾傑文（右）離開展城館時，被問有否關注有消防設備被關上、對宏福苑居民是否有歉意等，他們均未有回應。（王海圖攝）

居民批管理處失職 對2024年無做消防年檢感震驚

黃健華及鍾傑文離開展城館時，被問有否關注有消防設備被關上、對宏福苑居民是否有歉意等，他們均未有回應；鍾傑文僅著記者「小心安全」。

宏福苑宏昌閣居民鄧先生在場外向記者表示，根據今日下午的聽證會內容，認為雖然其中一間消防承辦商「宏泰」並非沒有責任，但另一間消防承辦商「中華發展」的責任更大，因為是中華發展關閉消防系統總掣長達約半年。

宏泰另一證人則在會上承認，檢查時知道中華發展關上消防系統，但沒有進一步跟進或追問，更換系統後亦沒有測試能否運作（見另稿），這做法「係唔理想囉」。

宏福苑宏昌閣居民鄧先生在場外向記者表示，消防承辦商「中華發展」的責任更大，因為是中華發展關閉消防系統總掣長達約半年。（陳浩然攝）

宏福苑宏昌閣居民鄧先生在場外向記者表示，消防承辦商「中華發展」的責任更大，因為是中華發展關閉消防系統總掣長達約半年。（陳浩然攝）

鄧又提及，宏泰已負責宏福苑的消防年檢多年，但在2024年時「本來想做」，宏福苑管理處卻沒有回覆該公司，到2025年才再安排宏泰進行消防年檢，故鄧推斷2024年的年檢是「真空咗」無進行，「呢個係比較震驚嘅消息」，質疑管理處失職。

另外，他亦指多日來的聆訊顯示，消防處、勞工處、屋宇署及房屋居獨立審查組（ICU）有一連串「做漏咗」，才引發宏福苑的大災難，「每一個（部門）都應該要做好返佢哋份內工作囉。」