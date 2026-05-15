全港首個「共享的士」平台推出　設65歲年齡上限　租用者須零違例

黃鋒集團旗下共享汽車品牌「GoSwap共享汽車」經18個月技術測試後，今（15日）宣布推全港首個「手機解鎖時租的士」平台，目前有5輛的士在全港5個地區供的士司機租用，時租65元，沒有租用時長限制。不過，租車的士司機的年齡則有限制，需介乎25至65歲，並需支付二萬元按金，此筆金額將於完成租用後30日退還。GoSwap指，65歲上限並非針對年長司機意外率較高的問題，僅為跟隨的士車隊的年齡要求。



「GoSwap共享汽車」今（15日）宣布推全港首個「手機解鎖時租的士」平台，有5輛的士在全港5個地方供的士司機租用。（董素琛攝）

「GoSwap共享汽車」今（15日）宣布推全港首個「手機解鎖時租的士」平台，有5輛的士在全港5個地方供的士司機租用。（董素琛攝）

「GoSwap共享汽車」今（15日）宣布推全港首個「手機解鎖時租的士」平台，有5輛的士在全港5個地方供的士司機租用。（董素琛攝）

GoSwap與BigBoss Taxi戰略結盟，讓持牌的士司機可以像借用共享單車一樣，用戶透過應用程式可24小時預訂及解鎖車輛，按小時租用電動的士，無需長期租約。租用人必須持有運輸署發出的正式的士駕駛執照，年齡需介乎25歲以上及65歲以下。司機需在香港實際駕駛多於兩年，無任何不小心、危險駕駛等不良紀錄。被問及年齡上限是否與年長司機意外率較高有關，GoSwap共享汽車營運總監姜紹熙否認，僅指是跟隨的士車隊的年齡要求。

「GoSwap共享汽車」今（15日）宣布推全港首個「手機解鎖時租的士」平台，有5輛的士在全港5個地方供的士司機租用。（董素琛攝）

有意借用的司機需在手機程式預約後一小時內取車，超時未解鎖將罰款一小時租金。每小時的租金為65元，並需支付按金20,000元。現時有5個取車及還車地點，每個地點有一部的士可供租用，分別位於牛頭角鴻圖道33號海傲、長沙灣永康街83號、旺角豉油街110號、荃灣白田壩街48號國際企業中心三期、天水圍嘉湖山莊新北江商場停車場。GoSwap期望，於一至兩年內，可供租借的士可提高至500輛及推展至全港18區。

左起：GoSwap共享汽車營運總監姜紹熙、GoSwap共享汽車財務總監鄧國潮、GoSwap共享汽車行銷總監羅傲蓓、BigBoss Taxi首席營運官趙晉煒。（董素琛攝）

GoSwap共享汽車行銷總監羅傲蓓表示，2萬元按金會在完成租借後的30日後退還，會為長期租借者提供優惠，鼓勵長期租借。若上手租用者將車廂弄污，平台會如何處理？姜紹熙說，會向其追討清潔費；若車輛被用作違法違規行為，不排除會解除租約。要招聘全職的士司機並不容易，時租方式是否解決的方法？羅傲蓓說不敢肯定，但希望建立雙贏模式。