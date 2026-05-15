兩款馬來西亞榴槤雪糕樣本含菌量超標　食環署指令即時封存無流出

食物環境衞生署食物安全中心今日（15日）公布，兩款來自馬來西亞「Durian Baby」品牌榴槤雪糕樣本，大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限，有關食品已被封存，並無流出市面。中心正跟進事件，並會通知馬來西亞有關當局。



產品資料如下：

Durian Baby品牌Musang King Durian Gelato雪糕的樣本，被驗出大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限。(Durian Baby官網圖片)

產品名稱：Musang King Durian Gelato



品牌：Durian Baby



來源地：馬來西亞



包裝：每盒75克



進口商：DB & FRIENDS (HK) LIMITED



此日期前最佳：2027年9月26日



Durian Baby品牌D24 Durian Gelato雪糕的樣本，被驗出大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限。(Durian Baby官網圖片)

產品名稱：D24 Durian Gelato



品牌：Durian Baby



來源地：馬來西亞



包裝：每盒75克



進口商：DB & FRIENDS (HK) LIMITED



此日期前最佳：2027年9月18日



中心發言人指，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述兩款冰凍甜點的樣本進行檢測。檢測結果顯示，2個Musang King Durian Gelato樣本的大腸菌群含量分別為每克130個和每克140個；5個D24 Durian Gelato樣本的大腸菌群含量為每克210至7,200個，總含菌量為每克8.4萬個至16萬個，均超出法例上限。

發言人表示，中心已知會涉事進口商上述違規事項，受影響產品已全數封存，沒有流出市面。中心會暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售有關產品的進口准許，並會就事件通知馬來西亞有關當局，繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於一百個大腸菌群或多於五萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。