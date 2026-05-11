5地區誘蚊器指數逾10%　食環署指令九龍塘公園及觀塘兩屋邨清積水

食環署今日（11日）公布5月份第一批、涵蓋14個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，顯示當中5個第一階段誘蚊器指數高於10%，其中藍田及秀茂坪最高，達13.8%，蚊患較多的地方包括公共屋邨及私人屋苑。



食環署又稱，在九龍城區九龍塘一個公園和觀塘區兩個公共屋邨內發現積水，已分別向場地管理公司和屋邨管理公司發出共3張法定通知書，要求負責人在限期內清除積水。



食環署人員巡視北區粉嶺北一公共屋邨，並向管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。(政府新聞處圖片)

食環署人員巡視葵青區青衣南一公園，並檢查場內的盛水容器有否積水，防止蚊子繁殖。(政府新聞處圖片)

九龍塘、粉嶺北、青衣南、觀塘中、藍田及秀茂坪指數逾10%

食環署表示，參考過去幾年的數據，誘蚊器指數每年都會在4月、5月左右開始上升，實際開始上升的時間和幅度受天氣、雨量等因素影響。踏入潮濕多雨的季節，有利蚊子生長和繁殖，今年誘蚊器指數整體趨勢和上升幅度與過去幾年相若。因應誘蚊器指數上升，食環署已聯同相關部門及持份者作出快速應變及部署針對性措施。

5月份第一批涵蓋14個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度。(政府新聞處圖片)

5個數高於10%地區包括九龍塘、粉嶺北、青衣南、觀塘中，以及藍田及秀茂坪，按因應基孔肯雅熱情況而實施的安排，食環署正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。

食環署人員巡視九龍城區九龍塘一公園，並就發現公園內有積水向有關場地管理公司發出法定通知書，要求負責人在限期內清除積水。(政府新聞處圖片)

九龍塘公園、學校及私人屋苑蚊患較多

其中，九龍塘誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、學校及私人屋苑；粉嶺北和青衣南誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、公共屋邨及私人屋苑；觀塘中誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、學校及公共屋邨；而藍田及秀茂坪誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公共屋邨及私人屋苑。

食環署與各相關部門及持份者正積極跟進控蚊工作，亦會舉辦宣傳展覽、派發宣傳單張及海報，並通知各訂閱快速通報系統的屋苑，建議管理公司和住戶提高警覺，共同採取防蚊滅蚊措施。此外，食環署會加強監察該些地區的誘蚊器指數，以檢視滅蚊工作成效。