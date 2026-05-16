林憶蓮演唱會｜長度超過35厘米雨傘禁帶進場　可付$10寄存長傘

歌手林憶蓮今明兩日（16及17日）在啟德體育園主場館舉行《迴響巡迴演唱會RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》，吸引大批本地及外地歌迷。天文台預測今明兩日天氣甚差，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，今日部分地區雨勢較大，啟德體育園再次提醒入場人士，勿攜帶長度超過35厘米的雨傘進場；長傘必須放在場外設置的臨時儲物架或雨傘桶，也可使用付費行李寄存服務，而雨傘寄存費用為10元。



歌手林憶蓮今明兩日（16及17日）在啟德體育園主場館舉行《迴響巡迴演唱會RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》。（啟德體育園圖片）

天文台預測今日稍後局部地區有雷暴

是次林憶蓮迴響巡迴演唱會，是她相隔九年再度於香港舉行，故一早引起撲飛潮，吸引大批本地及外地歌迷。啟德體育園表示，安檢站開放時間為下午4時30分，5時起開放入場，晚上7時開場。

天文台預測今明兩日天氣欠佳，今日吹東風4至5級，離岸及高地6級，多雲，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大，稍後局部地區有雷暴；明日吹東至東南風4至5級，高地間中6級，多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，初時驟雨較為頻密。

歌手林憶蓮今明兩日（16及17日）在啟德體育園主場館舉行《迴響巡迴演唱會RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》，園方提供交通安排指南。（園方Facebook圖片)

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園方提醒歌迷出發前做好準備，提前領取實體門票，以免因現場取票人流眾多而延誤取票；查閱入場安排和路徑，特別是入場時間和閘口，預留足夠時間安檢入場；了解交通安排，提前計劃到場及離場交通，駕車觀眾請提前預訂泊車位。

歌手林憶蓮《迴響巡迴演唱會RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》觀看指南。(在啟德體育園Facebook圖片)

歌手林憶蓮《迴響巡迴演唱會RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》觀看指南。(在啟德體育園Facebook圖片)

歌手林憶蓮《迴響巡迴演唱會RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》觀看指南。(在啟德體育園Facebook圖片)

超過35厘米雨傘可放在臨時儲物架或雨傘桶暫存物品

園方也提醒歌迷留意天氣及限制攜帶物品，由於今明天氣不穩，建議觀眾在下雨天穿着輕便合適衣物，同時提醒留意受限制攜帶物品規定，包括請勿攜帶長度超過35厘米的雨傘進場，即只可帶一般縮體遮，不可帶長遮。本月初舉行的《25+ 英皇群星演唱會》，不少觀眾帶長遮到場，到離場時，不少人一窩峰到儲物架取傘，出現擠逼混亂及失遮情況。

啟德體育園表示，園內提供多項行李寄存及速遞服務。（園方Facebook圖片 )

園方表示，如有需要，入場人士可使用場外設置的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，惟須自行評估相關風險；亦可選擇使用付費行李寄存服務，寄存費按物品大小而定，雨傘寄存費用為10元；或使用附近的電子儲物櫃作短暫存放，並於離場時取回物品。

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另外，啟德體育園表示，觀眾憑當日演唱會門票，可於啟德零售館指定商戶及餐飲品牌享受優惠，涵蓋運動時尚、美妝及美食；零售區的部份商舖及餐飲設施將延長營業時間，讓樂迷購物與用餐。

啟德體育園餐飲設施延長營業時間名單。（園方Facebook圖片 )