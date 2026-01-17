公院減免申請被批複雜　盧寵茂：唔係有身份證就申請　有人有錯覺

急症室等公營醫療今年加價，同時放寬醫療費用減免門檻。醫務衞生局局長盧寵茂出席一個電視台節目時表示，新機制下已有6萬名合資格病人獲批，是以往的4.3倍，八成多即日獲批。他強調有經濟能力的人「佢可以負擔到，其實唔應該申請，唔係話只要你有身份證就可以嚟申請，有一個錯覺有啲人係。」。



盧寵茂又指新機制下首十日急症室的非緊急及次緊急病人比去年同期減少了24%，認為是發揮到引導作用。讓病人自我平衡，「（病人）平衡咗之後，佢認為自己唔需要去急症室，可以找到其他途徑」。



公營醫療服務元旦起加價，同時放寬醫療費用減免機制，合資格人士由30萬增至140萬。《香港01》早前報道有市民反映申請醫療費用減免過程奔波、資訊混亂。更有病人指在填寫申請表時遇到困難，甚至不明白表格內容。

醫務衞生局局長盧寵茂出席有線新聞的《有理有得傾》節目時說應該讓數字說話，目前在新機制下已有6萬名合資格病人獲批，是以往的4.3倍，八成多即日獲批。他解釋資產審查為甚麼這麼多、這麼複雜，是因為要公帑用得其所。他舉例有病人有數個投注戶口，每個戶口有數萬元在裡面。「我哋又要問問題，呢啲人我哋係唔係都要豁免佢，搵納稅人嘅錢去補貼佢？」

稱有個案戶口有200萬超限額 盧寵茂：負擔到其實唔應該申請

盧寵茂指有些個案雖然沒太多收入，不過個人銀行戶口有200萬，「係200萬，超出咗資產限額。有經濟能力嘅人，佢可以負擔到，其實唔應該申請，咁唔係說只要你有身份證就可以嚟申請，有一個錯覺。」

至於豁免收費對象可否再放寬至65歲以上領取長生津，盧寵茂強調要平衡資源運用，又提到醫療收費設1萬元「封頂」，是「保大病」的安全網，中產不需要擔心。

首十日急症室的非緊急病人減少24%

至於公立醫院急症室在新收費方面，目前醫院的急危殆、危急病人免費，緊急至非緊急3類病人加至400元。盧寵茂說初步見到成效，首十日急症室的非緊急及次緊急病人比去年同期減少了24%，認為是發揮到引導作用。「收費改革確實發揮咗引導嘅作用，我哋覺得其中有啲可能佢（病人）平衡咗之後，佢認為自己唔需要去急症室，可以找到其他途徑。」

被問到有沒有信心在未來流感高峰期，非緊急及次緊急病人減勢仍然持續？盧寵茂期望對急症室的壓力、甚至整個醫院的壓力，都會「一定會有改善」。

有市民反映申請醫療費用減免過程奔波、資訊混亂。更有病人指在填寫申請表時遇到困難，甚至不明白表格內容。

