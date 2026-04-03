香港兩胸痛中心國家認證　盧寵茂：助國家衞生標準走向國際

香港首次舉行中國胸痛中心大會。醫務衞生局局長盧寵茂今日（3日）表示，威爾斯親王醫院也正根據瑪麗醫院的經驗，籌備按國家標準設立的香港第二間根據國家認證標準建設的中國胸痛中心，



盧寵茂又提到現已有兩所公立醫院獲得國家中風中心認證，認為實踐不僅有助香港融合中外醫療優勢，更為國家醫療衞生標準「走出境外」、「走向國際」，提供實證與示範。



今屆大會是第十五屆，設有16個專業論壇，逾200場專題講座，以學術交流形式，探索心血管醫療服務的發展方向。

瑪麗醫院胸痛中心成效顯著

盧寵茂於會上致辭時提到，去年五月，醫管局瑪麗醫院胸痛中心成功通過認證，成為香港首家根據國家認證標準建設的中國胸痛中心，瑪麗醫院通過認證近一年，成效顯著。病人到院至恢復心臟血流時間的中位數從認證前的105分鐘大幅縮短近半至53分鐘，遠低於國家標準要求的90分鐘，有助提高病人存活率和預後。

威爾斯親王醫院也正根據瑪麗醫院的經驗，籌備按國家標準設立的香港第二間胸痛中心。

盧寵茂：研在胸痛中心引入人工智能

盧寵茂指，為進一步提升胸痛中心的配套，醫管局將研究在胸痛中心引入人工智能及智慧流程追蹤系統等創新科技，而威爾斯親王醫院也正根據瑪麗醫院的經驗，籌備按國家標準設立的香港第二間胸痛中心。

除了胸痛中心外，盧寵茂正積極根據國家認證標準建設中風中心和開展醫院評審認證，已有兩所公立醫院獲得國家中風中心認證，5所公立醫院亦已通過或正採用《國際醫院評審認證標準（中國）》展開評審。他認為，這些實踐不僅有助香港融合中外醫療優勢，發展國際醫療創新樞紐，更為香港融入和服務國家建設「健康中國」的發展大局，為國家醫療衞生標準「走出境外」、「走向國際」，提供了寶貴的實證與示範。