粉嶺繞道東段｜首應用橋樑橫向轉體技術　道路隨山勢多起伏

北部都會區第一個通車的大型運輸基建項目—粉嶺繞道（東段）將於5月3日上午八時通車，駕駛者日後可避開上水及粉嶺區內繁忙道路，節省約十分鐘車程。



政府今日（28日）進行傳媒預覽，讓記者乘坐旅遊巴，率先感受這條新道路。雖然附近地勢令道路設計多起伏，但路面情況尚算平坦。



粉嶺繞道（東段）將於5月3日上午八時通車。（洪戩昊攝）

粉嶺繞道（東段）的標誌性建築—龍躍頭迴旋處。（洪戩昊攝）

粉嶺繞道（東段）全長四公里，由石湖新村起步，沿梧桐河畔伸延，經過粉嶺北新發展區並連接龍躍頭交匯處，途經崇謙堂及塘坑一帶，與現有的粉嶺公路近九龍坑附近匯合。

粉嶺繞道（東段）依山而建，加上連接其他道路，道路隨山勢多起伏，其中一段設有隧道。不過，路面情況尚算平坦。

由於依山而建，加上會連接其他道路，所以粉嶺繞道（東段）路面多起伏。（洪戩昊攝）

由於依山而建，加上會連接其他道路，所以粉嶺繞道（東段）路面多起伏。（洪戩昊攝）

粉嶺出九龍節省約10分鐘

土拓署總工程師張柏堅表示，駕駛人士出九龍時，可避開上水及粉嶺區內繁忙道路，預計可節省約十分鐘車程，「唔需要經過沙頭角公路、馬會路呢啲朝早返工、返學成日擠塞情況」。

「轉橋」技術縮短工程時間

工程其中一個亮點是全港首次應用橋樑橫向轉體技術，建造橫跨港鐵東鐵綫的行車天橋。張柏堅指，「轉橋」這個建築工序原本預計需要100至200個晚上，但新技術令所需時間縮至一至兩晚。