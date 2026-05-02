粉嶺繞道東段明通車　甯漢豪：配合新公屋邨落成　免增交通負荷

耗時6年工程的粉嶺繞道（東段）將於明日（3日）上午8時通車，駕駛者日後可避開上水及粉嶺區內繁忙道路，節省約10分鐘車程。



發展局局長甯漢豪今日（2日）在通車儀式表示，繞道全長4公里，是北部都會區首個落成的大型運輸基建項目。粉嶺北新發展區的用地、基建已進入收成期，繞道將配合今年在新發展區落成的首個公屋項目鳳凰嶺邨，提早預防新人口遷入，以免增加交通負荷。



儀式結束後，發展局局長甯漢豪、土拓署署長方學誠，發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑聯同4名立法會議員等，登上開蓬專車。（任葆穎攝）

儀式結束後，發展局局長甯漢豪、土拓署署長方學誠，發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑聯同4名立法會議員等，登上開蓬專車。（任葆穎攝）

繞道全長4公里 配合首個公屋項目鳳凰嶺邨落成

發展局局長甯漢豪表示，粉嶺繞道（東段）全長4公里，是北部都會區首個落成的大型運輸基建項目，是重要的里程碑。

她指，粉嶺北新發展區工程自2019年展開，是北都最早開發的新發展區之一。該區用地、基建已進入收成期，包括今年內陸續落成的首個公屋項目鳳凰嶺邨。

粉嶺繞道（東段）通車儀式今日舉行。（任葆穎攝）

粉嶺繞道（東段）會經過粉嶺北新發展區鳳凰嶺邨。（任葆穎攝）

她表示，粉嶺繞道（東段）開通後，駕駛者可採用新路線，來往粉嶺龍躍頭、聯和墟和粉嶺公路，避開區內繁忙道路，預計在繁忙時段節省10分鐘車程。項目提早預防新人口遷入，以免增加交通負荷，並體現「基建先行、城鄉共融」。

工程具挑戰 狹窄空間建三層式架構

她形容工程甚具挑戰，工程團隊要避開粉嶺公路、地下東江水管和跨越港鐵東鐵線等，要在狹窄和滿布管線的空間中建造三層式架構，架構包括地下行車通道、地面迴旋處和高架行人天橋，難度可想而知。

她又指，項目展示先進建築技術，她憶述舊年代的動漫有很多名稱，如鬼影變幻球、飛魚轉身等，「以前覺得講笑㗎啫，做戲就有」，但今次項目確實有「橫向轉體技術」，將不同行人橋配合起來。此外，國產S960超高強鋼全球首用於項目的行人天橋，強度是一般鋼材的3倍。

發展局局長甯漢豪今日（2日）在通車儀式表示，粉嶺北新發展區的用地、基建已進入收成期。（任葆穎攝）

（左至右）立法會議員姚銘、立法會議員林攸魯、土拓署署長方學誠、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲、發展局局長甯漢豪、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑、北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思、立法會議員卜國明、立法會議員譚鎮國。（任葆穎攝）

她稱，項目通車只是開始，政府會繼續完善北都產業報告、交通網絡和生活配套。

儀式結束後，發展局局長甯漢豪、土拓署署長方學誠，發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑聯同4名立法會議員等，登上開蓬專車。

連接龍躍頭交匯處

粉嶺繞道（東段）可由石湖新村起步，沿梧桐河畔伸延，經過粉嶺北新發展區鳳凰嶺邨，並連接龍躍頭交匯處，途經崇謙堂及塘坑一帶，與現有的粉嶺公路近九龍坑附近匯合。