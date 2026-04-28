粉嶺繞道東段｜直擊龍躍頭交匯處環型行人天橋　採超強鋼材更纖巧

北部都會區第一個通車的大型運輸基建項目—粉嶺繞道（東段）將於5月3日上午八時通車，駕駛者日後可避開上水及粉嶺區內繁忙道路，節省約十分鐘車程。



工程其中一個亮點是作為北都新地標的龍躍頭交匯處行人天橋。此橋是全球首例採用S960國產超高強度鋼材建造的環形行人天橋，鋼材的強度是一般鋼材的三倍，令橋身設計可更纖巧，從而節省三成的成本。記者今日實地試行，雖然天橋更纖巧，不過行起來並不感到晃動，與一般天橋無異。



作為北都新地標的龍躍頭交匯處行人天橋。（洪戩昊攝）

作為北都新地標的龍躍頭交匯處行人天橋。（洪戩昊攝）

天橋以光影與輕盈鋼結構交織 營造出柔和的氛圍

在龍躍頭交匯處，有一個很搶眼的環形建築，是作為北都新地標的龍躍頭交匯處行人天橋。除了使用超高強度鋼材外，天橋以光影與輕盈的鋼結構交織，營造出柔和的氛圍，為天橋的夜間輪廓增添美感。

土木工程拓展署總工程師張柏堅指，使用超強鋼可節省約三成成本，因為橋身變得纖巧後，可減少興建橋墩。減少橋墩的數量，亦可減少橋墩影響到地下基建。

土拓署總工程師張柏堅。（洪戩昊攝）

土拓署與理工大學共同制定鋼材強度新標準

土拓署高級工程師梁偉樂則指，香港鋼材設計一向也跟隨歐洲標準，但歐洲標準只覆蓋強度約700MPa的鋼材。由於今次使用的鋼材的強度超過了此標準，所以今次與理工大學共同制定了新標準。

他亦指，土拓署對天橋進行了多項測試，除委托理大及廣州華南理工大學進行破壞性測試外，亦跟隨國際標準進行了動態載荷測試，免得天橋搖擺。