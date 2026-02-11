狗隻准入食肆｜謝展寰稱研限每人攜帶兩隻　半年後檢討牌照條款

政府將修例容許市民帶同狗隻進入餐廳，餐廳名額約有500至1000個，會以抽籌形式供申請。環境及生態局局長謝展寰今日（11日）指，聽到不同聲音後會審視每名顧客帶入餐廳的狗隻數量，以及會否就餐廳的面積設上限等，指每名狗主或最多攜2隻狗入餐廳，具體數量需與專家商議。



2025年，施政報告提出放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。（資料圖片/夏家朗攝)

謝展寰在港台節目《千禧年代》中表示，容許狗隻進入餐廳的文化需要時間慢慢建立。被問到條例草案並未有列明狗隻數量等，謝展寰指不同餐廳營運模式不同，因此部分條文留有空間，如餐廳可以容納的狗隻數量不定，但原則是食客要控制得到。他認為帶太多狗隻時，狗主在控制狗隻上會有困難，當司會審視需否設限，他估計最多2隻會較合適，但具體數字需與專家商議。

謝展寰指有意見提出，如餐廳「太細間」或不適合狗主攜帶狗隻內進，當局亦會研究餐廳面積需否設限，會平衡不同需要。至於抽籌發牌方式，謝展寰表示也有意見提出一些地方或可優先，如已有接待狗主、狗隻經驗的餐廳等，但他認為在分配上並不客易，而且相信沒有經驗的食肆會先觀察，最先申請的餐廳應該具有經驗，亦不用審查。

2025年9月21日，環境及生態局局長謝展寰出席《施政報告》政策記者會。（資料圖片/夏家朗攝）

他續說，當局會多做宣傳解說，及向餐廳、狗主提供簡介會及分享等。謝展寰又稱，與業界溝通時，業界都有共識條例會是「小步走」，500至1000間的名額作為起點數量合適，他強調該數量並非將來的上限，六個月後檢討條款時，亦會再邀請餐廳申請。

謝展寰說，「小步走」可幫助社會慢慢習慣；條例需有懲罰機制，以確保餐廳遵守條款。他又說，如狗隻弄髒餐廳，如有排泄物等，清潔屬餐廳責任，但餐廳可自行決定是否收取客人清潔費用。他強調，控制狗隻是狗主責任，如狗隻襲擊他人等，狗主需負責，但環境衞生等則屬餐廳責任。