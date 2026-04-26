長洲搶包山12強名單出爐　上屆包山王、包山后晉身決賽5.24爭蟬聯

長洲太平清醮搶包山比賽將於5月24日深夜舉行，康文署今（4月26日）於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行選拔賽，有87名選手參加，成績最佳的12名參賽者，包括3名女選手，晉身下月決賽，十屆「包山王」郭嘉明以男子組首名入圍，「包山后」黃嘉欣及龔子珊，分別以首名及次名入圍。



康文署今日（26日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行「搶包山選拔賽」。（康文署提供圖片）

康文署今日（26日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行「搶包山選拔賽」。（康文署提供圖片）

今年共200名參加者報名參加搶包山，包括114男及86女，其中5名男士是在長洲居住、就業或就讀的人士。87名「搶包山比賽」的參賽者今日在長洲北帝廟遊樂場足球場參加選拔賽，爭奪12個決賽席位，包括最少3名女參賽者。

男子組進身搶包山決賽的選手。（康文署提供資料）

2025年「包山王」郭嘉明（資料圖片/湯致遠攝）

選拔賽男子首位為去年的「包山王」郭嘉明，以46秒03完成賽事，排名第二的為去年選拔賽冠軍黃志傑，完成時間為46秒88。

女子組進身搶包山決賽的選手。（康文署提供資料）

另外，女子組排名首位的是六屆「包山后」黃嘉欣，以53秒54完成賽事，排名在次位的為去年的「包山后中后」龔子珊，完成時間為55秒25。

六屆「包山后」黃嘉欣（資料圖片/湯致遠攝）

2025年「包山后中后」龔子珊（資料圖片/湯致遠攝）

長洲「搶包山決賽」為「包山嘉年華2026」的壓軸項目，參賽者要在指定時間內摘取包山上的平安包，不同範圍的平安包分數亦會有所不同，得分最高的男女健兒將獲勝。在指定時間內取得最多個平安包的參賽者將奪得「代代平安獎」。