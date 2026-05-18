總督察何兆東承認收賄114萬　求情稱因貪心至一鋪清袋　5.26判刑

曾被譽為警隊「明日之星」的總督察何兆東，涉與其妻涉收受欺詐案事主逾114萬現金及禮物，兩夫婦均被控收受利益罪名。何今（18日）在荃灣法院（暫代區域法院）承認4罪，其妻則獲准控罪存檔不作起訴。辯方求情指，何原本年青有為，並有望晉升警司，奈何因「貪心居多」，行差踏錯，現萬劫不復，前程一鋪清袋。區域法院暫委法官韋漢熙亦稱，何或許因：「有啲嘢無量力而為。」把案件押後至5月26日判刑。



何認商人曲海鵬114萬現金及禮物

男被告何兆東（40歲，警務處總督察）今上庭時略見消瘦，但仍精神包滿。他承認2項公職人員收受利益及2項藉公職作出不當行為罪，指他於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，從商人曲海鵬接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物，以向曲洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待曲或他的朋友。

總督察何兆東曾被譽為警隊的「明日之星」。（黃偉民攝）

何兆東今在荃灣法院(暫代區域法院)承認4罪。（梁銘康攝）

何未有支付120萬保釋金已還押近2年

何自2024年9月被捕後，裁判官准何以120萬元保釋，但何一直未有交出這保釋金，並一直還押至今。他亦曾透露要申請法援但被拒，提訊時一度並無律師代表。

何妻控罪准留法庭檔案

女被告何妍穎（38歲，家庭主婦），他是何兆東的妻子，原被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，指她於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待曲海鵬。這罪准保留法庭檔案不作起訴。

何亦有一罪准法庭存檔

何原另被控1控藉公職作出不當行為罪，指他於2022年10 月5日，向曲海鵬洩露他憑其公職身分，取得有關名為庄鵬翱的人士的警方內部資料。在認罪協商下，獲准存法庭檔案。

案件編號：DCCC 1388/2024