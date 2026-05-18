總督察何兆東涉貪　稱月薪10萬無閒錢買奢侈品　商人聞言即給50萬

原駐守灣仔警署的總督察何兆東，今早(18日)在荃灣法院(暫代區域法院承認收賄114萬。案情透露，一名姓曲的商人因涉襲擊被捕，曲其後又稱受騙報案，兩事均同在何所屬警署發生。何主動與曲接觸，並交換了微信，之後何多番干預下，曲在襲擊案中未被起訴。何之後在與曲的答謝晚飯上，提及他有經濟壓力，包括其妻轉為全職主婦後，他無法滿足妻買名牌袋而爭執，曲意識何有金錢需要，即回家拿50萬現金何，之後又屢次向何付現金，向何妻送萬元計的嬰兒服裝及Chanel手袋等，何亦多番為曲及其友所涉的案件幫忙。



辯方律師求情時透露，何的上司為何求情指，何有創新的辦案手法，警隊至今仍採用，若非犯事，何理應可升警司。惟何行錯一步致萬劫不復，前程一鋪清袋，現除了所得利益要「嘔番出嚟」，其妻正與他辦離婚。



暫委法官韋漢熙指何未量力而為，把案押後至5月28日判刑。



被告何兆東（40歲，總督察）承認2項公職人員收受利益，及2項藉公職作出不當行為罪，指他於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，收受商人曲海鵬共逾114萬元的現金和禮物，以向曲洩露警方資料，及在調查中優待曲或他的朋友。

被告何兆東原本任職總督察，曾被指是警隊的「明日之星」，其上司若指，若他非犯事，能晉升警司。（梁銘康攝）

女被告何妍穎(左)是何兆東的妻子，原被控協助教唆他人接受利益，其控罪現准保留法庭檔案不作起訴。(陳蓉攝)

曲曾涉襲擊被捕之後又報警稱受騙

案情指，何案發時是警務處總督察，自2020年11月8日起駐守灣仔區刑事部 。曲先生則是一名商人，居於灣仔。

曲及其友被指於2021年3月21日襲擊一名朱姓女士的母親而被捕。同年6月25日，曲報警稱投資被騙1700萬美金加密貨幣，兩件事件均在灣仔警區處理。

曲被襲擊案事主認出 何作出干預

何在曲到警署報稱受騙時，向曲出示名片，自稱是調查主管，二人其後交換微信。同年7月6日，何向曲表示他負責調查襲擊案件，要求曲提供資料。同月22日，襲擊案事主在認人手續中認出曲，案件主管吳以諾建議向律政司尋求法律意見，惟何叫吳刪去有關字眼。何之後有向曲發訊息告知曲被事主認出。

何建議警司不要就襲擊案起訴曲

同年8月2日，吳向何提交經修訂的案件紀要，何卻向時任警司馬永強建議不要起訴曲，並稱對投訴人的說法存疑。馬指示何及其隊員整合證據，月式再考慮。同月11日，曲在錄影會面中否認罪行。何再嘗試叫吳及馬中止案件。何其後又叫馬警司考慮解除曲的保釋，惟馬要何進一步調查，及在9月14日再作匯報，其間沒有指示要中止案件。

何在未知會警司下叫案件主管釋放曲

但何在2021年8月18日已指示案件主管釋放曲，馬警司並不知情，亦未有批准。曲相信其襲擊案件已結案，提出邀請何及其隊員吃飯。

何單獨赴宴提及其生活壓力

何單獨出席曲於皇朝會貴賓房所設的飯局，並稱其他隊員沒有空，他向曲提及每天都努力工作至深夜，要從元朗往灣仔工作，月薪約10萬元，但要支付初生兒子及父母開支、按揭及其他生活費。

透露會因買名牌手袋的事與妻爭執

何又透露其妻本來有份年薪約50萬的工作，但誕子後成為全職主婦，他成了家中唯一的經濟支柱，沒閒錢買衣服或奢侈品，間中會因購買名牌手袋等事與其妻爭執。

曲意識何要錢即回家取50萬現金

曲意識到何向他索取金錢，便即返其灣仔的住所，從夾萬取出50萬現金放入紙袋交給何，說是其謝意。何收款後說了聲多謝，無問袋內為何物。曲又安排司機送何回家。何其後再發訊息向曲表示開心和感謝。何之後分三次把48.7萬存入戶口。

馬警司在同年9月13日中止曲的襲擊案。他其後確認何未有向他提及過收款的事。

處理疑犯保釋有問曲意見

兩日後，涉及曲詐騙案的申姓疑犯入境時被捕。何之後向曲透露5名疑犯的個人資料。疑犯申期後需再到警署報到，何在申需再到警署前問曲會否有事需他做，曲未有回覆，何其後對曲稱會容許申離開警署。何其後再聯繫曲，稱他已濫用職權，不斷延長申的保釋，又稱可延長保釋6次，之後便會解除。曲稱維持申的保釋對他十分重要，何表示會盡力協助。

與曲研究如何再讓申到警署

申於2022年8月16日申「踢保」獲釋，曲與何曾討論如何讓申再到警署，何建議如借投訴再次拘捕申等，惟申於同年9月離港。何有向曲提供申報稱地址，又透露申已前往新加坡。

曲的朋友涉民事糾紛何繼續協助

未幾，曲的梁姓友人涉及民事糾紛，梁先告對方違約，其後又懷疑對方涉虛假文書並到灣仔警署報警。何得知後有向曲透露案件發展，及被捕疑犯的會面摘要等，又提醒曲叫梁不要提出爭議，及教他向法庭申請暫緩賠償令。至同年9月，曲要求何終止調查，何照辦。

曲送Burberry 童裝1.7萬及封5萬元利是

在2021年9月21日，曲得那是何兒子的生日，便購買了6件價值1.7萬元的Burberry 童裝衣物予其子，並送到何的居所。翌年5月，又再封5萬元的利是。

何母患癌 曲介紹醫生再給50萬

未幾，何向曲表示其母患癌，曲向何介紹其家庭醫生，承諾會承擔何母的醫療費。其後曲再次在用餐時，把50萬現金交給何，表示把錢借給他。何表示感謝，但沒有還款。

向何妻送3.6萬Chanel手袋

在2022年6月21日，曲和何及其家人在灣仔新榮記吃飯，曲送贈了妻一個價值約3.6萬的Chanel手袋予何妻，又送了價錢1.2萬元的Ralph Lauren童裝予何的兒子。

何認收禮沒有申報

至2023年3月1日，何被廉署拘捕及搜查其住所，找回了上述10件Burberry童裝衣物。何其後在警誡會面中承認，與曲維持朋友關係，因此曲送贈童裝作禮物，他未有就此申報。

若非犯錯理應可升警司

辯方求情指，何是因「行差踏錯一步，萬劫不復，前程一鋪清袋」，但有關的利益亦要「嘔返出嚟」。辯方續指，何的3位上司均有為他撰寫求情信，當中提及如果何沒有犯案，理應可升任警司，是相當年青有為，惟如今因其錯誤決定，已成泡影。

用新穎方式辦案獲警隊廣泛採用

辯方續指，在何任職期間，創造了新穎的辦案方式，即針對賣淫單位向法庭申請頒布命令，令業主主動舉報罪行，此方法獲警隊廣泛採用。此外，他亦曾任職商業調查科，在倫敦金騙案中出任戰術顧問，又會為高齡人士舉辦防騙工作，提升防騙意識。

多番洩密由公僕變私僕

辯方表示，何明白監禁無可避免，他在三番四次洩露資料後，成為了曲的軍師，協助他處理私人事務，由「公僕變私僕」。他在反省後，已明白長期監禁無可避免。何的行為愚蠢魯莽，犯案因「貪心居多」現時其妻正與他辦理離婚，望法庭寬大處理。

案件編號：DCCC 1388/2024