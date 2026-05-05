廉署打擊大維修涉貪拘7人　包括法團主席、承辦商、工程顧問董事

大埔宏福苑火災掀起社會對樓宇大維修及法團管理的關注。廉署上星期（4月27日及28日）拘捕5男兩女，當中包括業主立案法團主席、工程承辦商東主，以及工程顧問公司的董事和聘用的註冊檢驗人員，疑似在大維修工程中涉及貪污及隱瞞利益衝突。



調查指，被捕承辦商東主，涉嫌透過親友暗中持有涉案工程顧問公司，用低價取得工程顧問合約，並隱瞞利益衝突，誘使法團揀選其工程標書；而該廈業主立案法團主席懷疑縱容包庇，或涉貪污。調查又發現，涉案工程顧問公司及承辦商試圖以相同手法，取得另外兩個位於大坑及深水埗的樓宇大維修項目，合約值約600萬元。



大埔宏福苑火災掀起社會對樓宇大維修及法團管理的關注。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

承辦商涉經親友暗中持有工程顧問公司

廉署早前接獲市民舉報，懷疑位於旺角一座商廈的大維修工程或涉貪污，被捕5男2女，年齡介乎37歲至75歲，包括業主立案法團主席、工程承辦商東主，以及工程顧問公司的董事和聘用的註冊檢驗人員。

廉署調查發現，被捕承辦商東主，涉透過親友暗中持有涉案工程顧問公司，用低價取得工程顧問合約，並在招標過程中隱瞞承辦商及工程顧問的雙重身分和利益衝突，意圖誘使法團揀選其工程承辦商負責大維修。

調查亦指，該廈業主立案法團主席懷疑縱容包庇，或涉貪污；其後因有業主對招標過程存疑，涉案承辦商終未能獲取該項值約2000萬元的工程合約。

廉署續指，被捕註冊檢驗人員正職從事金融業，懷疑其並無根據建築物條例履行檢驗職責，而簽署建築物檢驗報告；公署已將相關建築物檢驗資料轉介屋宇署跟進。

廉政公署。（資料圖片）

另涉大坑、深水埗樓宇項目

廉署於行動中同時發現涉案工程顧問公司及承辦商試圖以相同手法，取得另外兩個位於大坑及深水埗的樓宇大維修項目，合約值約600萬元。公署稱相關貪污調查仍在進行中，不排除再有進一步執法行動。