月入2.5萬巴裔外賣員　認買假巴國駕照換港車牌　願助調查押後判

月入達2.5萬元的巴基斯坦裔外賣員，涉向他人購得巴國的駕駛執照後，向運輸署申請免試簽發香港正式駕駛執照，從而被廉署拘控，外賣員今（14日）在東區裁判法院認罪，主任裁判官張志偉一度關注被告不但沒有外國駕照，亦無在港接受駕駛訓練，若他獲發港車牌便可駕駛。辯方指未有證據顯示被告取得香港車牌後曾駕駛，又透露被告願協助調查，張官把案押後至3月11日判刑。



被告簡智仁Khan Usman（27歲，外賣員）是廉署早前檢控8名涉同類案件的非華裔男子之一，他承認於2022年5月至2023年8月期間，自與其他人士串謀，向運輸署訛稱他們符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署向他發出香港駕駛執照。

被告簡智仁Khan Usman在東區法院認罪。

同案已有2人認罪判緩刑

控方透露，包括被告在內，暫有8人被控，但尚有被捕人未被起訴。翻查報道，同案2人早前已認罪，被判囚4個月，緩刑1年。

被告在巴國曾學車但沒有取得駕照

辯方求情指，被告於巴基斯坦出生，7歲來港讀畢中六課程，他現時當外賣員，月入約2.5萬元。辯方指，被告是家庭經濟支柱。他在巴國學習過駕駛，但未取得駕照，他來港後沒學車，於4個月前獲得香港駕駛執照。

官指被告若取得駕照便可駕駛

張官指案件性質嚴重，被告沒有在港接受駕駛訓練，他一旦獲得香港的駕駛執照就可以駕駛。辯方指沒證據顯示被告曾在港駕駛。

被告以偽造巴國駕照申請免試

案情指，根據運輸署的「免試簽發香港正式駕駛執照」安排，持有認可國家和地方(包括巴基斯坦)所簽發的駕駛執照的人士，可向運輸署申請豁免參加本地駕駛考試，獲直接簽發香港駕駛執照。被告在2022年8月5日以偽造的巴國駕照申請免試，該駕照顯示於2017年發出。運輸署信以為真，一周後向被告發出香港駕照。

被告認以1.2萬元買假駕照

廉署在2023年6月拘捕被告，被告警誡下承認沒有巴國駕照，他在2005年已放棄其巴國國籍，成為中國公民，因此沒有資格領取只發給巴國國民的駕照。被告透露，他在2022年8月與Khan姓人士和另一人接洽後，以1.2萬港元向Khan購買了涉案的假巴國駕照，並成功獲運輸署批出香港駕照。被告的假巴國駕照其後在他家中被搜獲。

案件編號：ESCC3002/2025