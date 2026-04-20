馬莎雲尼拿味希臘乳酪無標示可能含可致敏麩質　食安中心指令停售

物環境衞生署食物安全中心今日（20日）公布，馬莎百貨（Marks & Spencer）希臘進口的預先包裝雲尼拿味乳酪產品「Authentic Greek Yogurt with Vanilla」可能含有可引致過敏的麩質成分，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲對麩質耐受不良的人士不要食用受影響批次產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。



馬莎百貨（Marks & Spencer）預先包裝乳酪產品Authentic Greek Yogurt with Vanilla。（網上圖片）

產品資料如下：

產品名稱：Authentic Greek Yogurt with Vanilla

品牌：Marks & Spencer

來源地：希臘

進口商：Alf Retail Hong Kong Limited

包裝：每盒500克此日期或之前食用：2026年5月12日



食安中心表示，中心得悉上述批次產品可能含有可引致過敏的麩質，但未有在食物標籤上標示，並聯絡相關進口商跟進。該進口商確認曾進口受影響批次產品，為審慎起見，已主動將受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線800931457，查詢上述產品的回收事宜。

發言人續說，對麩質耐受不良的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、腹痛及出疹等症狀。 發言人呼籲對麩質耐受不良的人士不要食用受影響批次產品，如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。 ​中心會知會業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。