香港刑事檢控2025｜去年裁判法院定罪率近七成　區院及高院逾九成

律政司刑事檢控科今日（19日）發表工作回顧《香港刑事檢控2025》。當中法庭檢控主任及外判律師代替法庭檢控主任在裁判法院處理的案件數目，共有144,330宗，羒同認罪案件，裁判法院的定罪率為67.7%。至於區域法院及原訟法庭分別有95.1%及93.4%。刑事檢控專員楊美琪強調，致力確保司法程序的每一階段，均能以公平、公正及不偏不倚的方式，為罪行受害者、被告人以至整個社會伸張正義。



《香港刑事檢控2025》定罪率圖表。（文件截圖）

刑事檢控科去年提供法律指引1.8萬次 按年升1.9%

《香港刑事檢控2025》今日發表，刑事檢控專員楊美琪在序言中強調，根據《基本法》第63條，獨立檢控權是香港刑事司法體系的基石，檢控官以「踐行公義」為職志，致力確保司法程序的每一階段，均能以公平、公正及不偏不倚的方式，為罪行受害者、被告人以至整個社會伸張正義。

報告提到，律政司刑事檢控科去年與各政府部門合作，處理的案件涵案多類罪行，根據數量依次序為不誠實行為的罪行、部門傳票、與藥物有關罪行、暴力罪行、性罪行、由香港海關執法的罪行、由入境事務處執法的罪行。

刑事檢控科去年提供法律指引18,085次，2024年為17,740次，即按年增1.9%，而由刑事檢控科檢控人員處理的案件數目按年升3%，由外判律師處理的案件數目則按年跌0.4%。

律政司刑事檢控科5月19日發表工作回顧《香港刑事檢控2025》。（資料圖片）

裁判法院定罪率逾67% 區域法院約95%

法庭檢控主任及外判律師代替法庭檢控主任在裁判法院處理的案件數目，共有144,330宗，略少於2024年的144,933宗。

定罪率方面，包括認罪案件的定罪率，裁判法院為67.7%、區域法院為95.1%、原訟法庭為93.4%；至於經審訊後的定罪率，三類法院分別為60.0%、76.0%及63.1%。

刑事檢控科將繼續致力打擊複雜的高科技罪行，特別是涉及加密貨幣、加密貨幣交易平台、暗網、元宇宙等的案件。（Reuters）

複雜電腦網絡罪行急劇增加 提出訂立相關法例

報告並提到，複雜電腦網絡罪行急劇增加，市民造成重大傷害和金錢損失，刑事檢控科分科五為應對挑戰，將繼續致力打擊複雜的高科技罪行，特別是涉及加密貨幣、加密貨幣交易平台、暗網、元宇宙等的案件，並在訂立相關法例和提出法律改革。

香港法律改革委員會今年1月9日發表報告書，建議引入全新針對電腦網絡罪行的特定法例，以處理5類依賴電腦網絡的罪行，即非法取覽、截取、干擾數據或系統，以及提供或管有用作干犯該等罪行的工具。

該報告書指出，《刑事罪行條例》第200章及《電訊條例》第106章所訂的現有罪行，已不合時宜。電腦網絡罪行小組委員會參考澳洲、加拿大、英國、內地、新西蘭、新加坡及美國的法例後，提出有關建議。

刑事檢控專員楊美琪在序言中強調，根據《基本法》第63條，獨立檢控權是香港刑事司法體系的基石。（資料圖片）

去年承辦「中國—東盟成員國總檢察長會議」

此外，香港去年承辦由中華人民共和國最高人民檢察院主辦的「第十五屆中國—東盟成員國總檢察長會議」，匯聚約80名檢察人員，共同探討數字時代下打擊洗錢及腐敗犯罪的挑戰，各代表團團長共同簽署《會議聯合聲明》，宣告打擊跨國犯罪。

律政司認為，會議不僅是區域刑事司法合作的里程碑，更向國際社會充分展現香港在「一國兩制」原則下，維護法治的堅定決心與獨特地位。