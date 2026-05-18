屠龍小隊案　律政司申請充公67.4萬眾籌得益　指款資助恐怖活動

由激進示威者組成的「屠龍小隊」及另一激進派組織，涉計劃於2019年12月8日，在鬧市放炸彈及向警員開槍，惟警方及時行動而未有發生。控方今(18日)申請充公案中3名被告所涉的67.4萬眾籌所得，案件今(18日)在高等法院處理。律政司代表指出，相信這筆款項用作資助恐怖活動，雖然其中一名涉及的被告經審訊後脫罪，但對事次申請並無影響。法官張慧玲即批出命令，並稱日後會下判辭解釋理據。



原告律政司司長，被告為黃振強、吳智鴻和劉佩凝。黃是屠龍小隊的隊長，吳智則另一無名小隊的領袖，兩人均認罪，並分別入獄13年半及23年10個月。劉則涉嫌曾協助眾籌，經審訊後被裁定罪名不成立。律政司是次申請充公三人在案中涉及的67.4萬元眾籌款項。三人今未有出席聆訊，律政司透露，黃和吳不反對申請，劉則未有回應。

律政司在高等法院申請充公屠龍小隊案的眾籌所得。(黃浩謙攝)

女被告劉佩凝經審訊後被裁定罪名不成立，但控方指這裁決對是次申請並無影響。(黃浩謙攝)

指眾籌款項會用於資助恐怖活動

律政司陳詞指，黃和吳是案中領導，策劃涉案「12.8計劃」。若警方未有拘捕他們，將會帶來災難性後果。劉在案中負責眾籌，曾在訊息中承認其角色。案中曾有逾100萬元存入劉的戶口，該些轉帳大部份是小金額及來自不同人士，明顯屬眾籌，款項會用於協助和資助恐怖活動。律政司強調，劉雖然脫罪，但不會影響是次申請。法官聽取陳詞後即批准申請。

黃曾出庭指其他隊友獲減刑至入獄13年半

黃振強為「屠龍小隊」隊長，承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」及「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」兩罪，早前在審訊中任污點證人指證其隊友，最終被判囚13年半。而吳智鴻是案中另一無名激進小隊的隊長，承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」及「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」兩罪，被判囚23年10個月。

此外，劉佩凝經審訊後，被裁定 「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」 罪不成立。

案件編號：HCMP 2021/2025