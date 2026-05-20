好學汽車維修工獲3萬資歷架構奬學金赴日見識　回港授同行新技術

2026年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」將於本月底（31日）截止申請。40多歲的鐘菩恩是去年計劃在汽車業的獲獎者，獲得30,000元獎金到日本東京參加日本出行移動展。他表示，到當地後見識了許多新技術，令他大開眼界，亦提醒了自己，如果不增值自己，只會被淘汰。他表示，此行希望不只是自己進步，而是可以將這些最新行業資訊、技術，與同行分享，令整個行業一起提升。



該計劃致力支援業界從業員在職場上的專業發展，獲獎者可獲獎金，資助參與本地或境外的各類學習活動，包括比賽、研討會、分享會、展覽及考察團等。



鐘菩恩（右）是去年資歷架構「學習體驗獎勵計劃」在汽車業的獲獎者。（林遠航攝）

鐘菩恩是去年資歷架構「學習體驗獎勵計劃」在汽車業的獲獎者。（林遠航攝）

得獎者鍾菩恩：如不去看過試過 無可能由燃油車轉到維修電車

汽車科技日新月異，由傳統燃油車步入新能源汽車時代，作為一個汽車維修工亦要增值自己。40多歲的鍾菩恩（鍾仔）是一間本地汽車維修服務公司的店長，他自小便對汽車行業十分有興趣，一畢業便成為維修學徒。

他坦言，入行後才發現汽車維修業需要不斷學習，尤其是近年電動車、新能源汽車興起，車輛結構變化大，維修時亦有危險性，「如果你唔去睇過試過，基本上無可能由燃油車轉到整電車」，若不進修，很快便會被淘汰。因此他早在數年前，已經參加了電動車維修的資歷架構認可課程。

2026年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」將於月底截止申請。（教育局提供）

商會前輩一段話促成鍾菩恩參加「學習體驗獎勵計劃」

談到最後為何會參加「學習體驗獎勵計劃」，鍾菩恩表示，他是商會會員，有商會前輩是計劃的得獎者，曾對他說「鍾仔，你喺我哋行業算後生，如果你都唔去學習吓，我哋一班商會會員都無機會學新嘢㗎啦」，這一句話令他認識計劃，最終更成為獲獎者，去年得到30,000元獎金到東京參加日本出行移動展。

鐘菩恩是去年資歷架構「學習體驗獎勵計劃」在汽車業的獲獎者，獲得30,000元獎金到日本東京參加日本出行移動展。（受訪者提供）

鍾菩恩是一間本地汽車維修服務公司的店長。（受訪者提供）

鍾菩恩是一間本地汽車維修服務公司的店長。（受訪者提供）

日本之行大開眼界 警醒自己：如不增值自己 只會被淘汰

回想該次旅程，鍾菩恩說，到了會場，才得知展覽原來齊集海陸空交通工具的最新技術，例如見識到當地已經正在發展電動貨車，令他大開眼界。他又指，此行提醒了自己，如果不增值自己，只會被淘汰，「下下等到公司有部車嚟到門口，先去學點整部車呢，其實係守株待兔。」

他又提到，自己回港後，亦有將此行所學與商會會員分享，除了將電動貨車的知識傳播給同行，亦有在商會的會刊中，分享自己在當地見到有關汽車維修安全的所見所聞。他笑言，幸好有今次計劃的資助，才可以見識行業最新事物，「如果唔係純粹睇電視、睇雜誌，基本上係睇唔到」。

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，多年來對於獲獎者的質素都感到滿意，又認為獎勵計劃對於推廣、宣傳資歷架構課程有一定成效。（林遠航攝）

鐘菩恩（左）是去年資歷架構「學習體驗獎勵計劃」在汽車業的獲獎者。（林遠航攝）

資歷架構秘書處總經理：期望獲獎者成為行內終身學習典範

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，計劃旨在透過發放獎金，鼓勵從業員參與學習活動，接觸新事物，擴闊眼界，同時將行業最新資訊帶回本地業界，令業界有新局面。其中，參加本港舉行的學習活動可獲10,000元獎金；參加香港境外的學習活動則可獲30,000元獎金。計劃亦期望獲獎者成為行內終身學習的典範，進一步促進資歷架構在業界的廣泛應用。

獎勵計劃自2013年舉辦以來，吸引超過2,800名來自各行業的從業員申請，逾800人獲獎，現時已擴展至23個不同行業。黎英偉表示，多年來對於獲獎者的質素都感到滿意，又認為獎勵計劃對於推廣、宣傳資歷架構課程有一定成效，未來會繼續透過宣傳等，期望令更多人知道計劃。

「學習體驗獎勵計劃」23個推行資歷架構行業



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