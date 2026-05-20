屋邨私煙「點心紙」猖獗　房署五年對47租戶扣分或終止租約

公共屋邨不時出現俗稱「點心紙」的未完稅香煙傳單。立法會大會今日（20日）開會，醫務衞生局副局長范婉雯回應民建聯議員張培剛就「點心紙」在屋邨猖獗的質詢時，表示2021年至今年4月，房屋署已對47個設計私煙罪行的租戶扣分和終止租約，去年至今年4月，海關已經在全港的公共屋邨進行逾198次聯合行動，打擊販賣和訂購私煙行為。



兩年內屋邨進行198次打擊私煙聯合行動

張培剛今日（20日）質詢政府有關「點心紙」在屋邨猖獗的原因，及針對派發吸煙產品廣告的執法成效。范婉雯回應，「點心紙」問題的癥結是私人的供應和分銷網絡。她指，海關一直在全鏈條打擊私煙，現時未完稅煙草相關罰則已經大幅增加，海關破獲大型私煙走私個案由前年的40宗增加至去年126宗。

至於公屋私煙傳單，范婉雯表示，海關、衞生署控煙酒辦、警務處和房屋署已建立跨部門合作機制處理，若有涉及私煙罪行的公屋單位，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。她公布，2021年至今年4月，房屋署已對47個涉私煙罪行的租戶扣分和終止租約，去年至今年4月，各部門已經在全港的公共屋邨進行逾198次聯合行動，打擊販賣和電話訂購私煙行為。

梁進關注醫衞局會否與房署合作打擊私煙

身兼南區區議員的飲食界立法會議員梁進關注，現時「點心紙」的形式千變萬化，醫衞局會否考慮與房署合作，從源頭解決問題。

范婉雯說，了解到有透過通訊軟件、會員制、電話訂購等隱蔽的私煙犯罪手法，「點心紙」亦只是私煙供應鏈的一個小部分。她強調，政府對網絡廣告和「點心紙」的打擊力度一致，舉例會即刻要求下架售賣私煙的社媒廣告。

立法會主席李慧琼提醒局方，已有多位議員要求局方和房屋署合作打擊私煙，促請當局加以考慮。