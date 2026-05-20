機鐵列車即日起機場站恢復兩邊開車門　有人出錯門往二號客運大樓

港鐵機場快綫列車今日（20日）起在機場站恢復兩邊開門，分別通往現時一號客運大樓及下周三（27日）全面啟用的二號客運大樓。不過，目前乘客並不能直接從月台前往二號客運大樓，只能在月台參觀。



有市民表示從來未體驗過兩門齊開的機場快綫列車，所以今日特地到場體驗，拍攝列車到站、開門，亦有參觀月台。港鐵在月台上安排了員工協助乘客，今早有不少乘客出錯門，要回車廂再經另一邊往一號客運大樓。



機場快綫列車今日起在機場站恢復兩邊開門，分別通往一號及二號客運大樓。（夏家朗攝）

機場快綫列車今日起在機場站恢復兩邊開門，分別通往一號及二號客運大樓。（夏家朗攝）

機場快綫列車今日起在機場站恢復兩邊開門，分別通往一號及二號客運大樓。港鐵在月台上安排了不少員工，以免旅客走錯。（夏家朗攝）

機場快綫列車今日起在機場站恢復兩邊開門，分別通往一號及二號客運大樓。港鐵在月台上安排了不少員工，以免旅客走錯。（夏家朗攝）

機場快綫車廂每道車門張貼提示往一號或二號客運大樓

機場快綫車廂的每一道門也貼了提示，標示一邊往一號客運大樓，另一邊往二號客運大樓。在列車即將抵達機場前，亦有三語廣播提醒乘客左邊的門通往一號客運大樓、右邊的門通往二號客運大樓。

到達機場站時，兩邊的門會同時開啟。二號客運大樓的月台有「請使用對面月台」的告示牌，亦會有職員立即上前提醒二號客運大樓尚未啟用，若表明想參觀月台，便可在月台逗留。

機場快綫列車車廂的每一道門貼了指示，標示該道門通往哪一棟客運大樓。（洪戩昊攝）

今日至下周二尚未能經月台通道往二號客運大樓

不過，二號客運大樓要到下周三（27日）才全面啟用，月台通道屆時會通行。因此今日至下周二（26日）未能從月台前往二號客運大樓的辦理登機部門及商場，乘客若希望前往二號客運大樓商場，須在近巴士站的通道進入。

二號客運大樓5月27日才全面啟用，今日至5月26日未能從月台通道前往。（夏家朗攝）

二號客運大樓5月27日才全面啟用，今日至5月26日未能從月台通道前往。（夏家朗攝）

若希望前往二號客運大樓商場，須在近巴士站的通道進入。（洪戩昊攝）

市民特別到場率先體驗兩門齊開機場快綫列車

不過有市民今日特地來參觀新月台，包括鄭先生。他說從來未體驗過兩門齊開的機場快綫列車，所以特地趁今日到場。除了拍攝列車到站、開門外，他亦有參觀月台。他認為車廂裏的指示清晰，不會對乘客造成混淆。

鄭先生從來未體驗過兩門齊開的機場快綫，所以特地趁今日到場。（洪戩昊攝）

二號客運大樓下周三才正式啟用，但現時地面的商戶已全部開門營業，公共空間的椅子亦已開放給旅客。

二號客運大樓5月27日才正式啟用，現時正作最後準備。（夏家朗攝）

二號客運大樓5月27日才正式啟用，但地面商場的商戶已全部開門營業。（洪戩昊攝）