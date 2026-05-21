柴灣水浸｜政府擬29億建港島東雨水排放隧道　在上游截流雨水入海

近年每逢下暴雨，港島柴灣環翠邨對出的迴旋處往往出現水浸，更湧入邨內停車場。發展局及渠務署向立法會發展事務委員會提交文件，指由於氣候變化所引致的特大暴雨和超強颱風，以及持續的土地發展導致地面徑流增加，令筲箕灣及柴灣的水浸風險有所上升。



當局建議進行包括建造一組由筲箕灣及柴灣至杏花邨旁白沙灣、長約3.6公里、直徑約5米的雨水排放隧道在內的工程，估計擬議工程的費用約為29.5億元，預計在約五年內完成。



2025年7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣環翠邨停車場再次在暴雨中嚴重水浸，部份車輛未及時撤離。（廖雁雄攝）

2025年7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣環翠邨停車場再次在暴雨中嚴重水浸，部份車輛未及時撤離，有車主到來視察況。（廖雁雄攝）

2025年7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣環翠邨停車場再次在暴雨中嚴重水浸，部份車輛未及時撤離，積水到達小腿一半，有人協助清理。（廖雁雄攝）

2025年7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣環翠邨停車場再次在暴雨中嚴重水浸，部份車輛未及時撤離，積水到達小腿一半，有人協助清理。（廖雁雄攝）

擬建雨水排放隧道直徑約5米 有6條連接隧道和1個出水口

文件提到，港島東現時的雨水排放系統已建造多時，有需要加強其排洪能力。根據紀錄，上述部分地區曾發生水浸，影響附近的交通及市民。所以，發展局及渠務署提出進行三項擬議工程，包括：

- 建造一組由筲箕灣及柴灣至白沙灣、長約3.6公里、直徑約5米的雨水排放隧道

- 建造7個進水口、6條連接隧道和1個出水口

- 進行附屬工程



政府提議建造一組由筲箕灣及柴灣至白沙灣、長約3.6公里、直徑約5米的雨水排放隧道。（立法會文件截圖）

雨水排放系統將上游雨水截流至擬建雨水排放隧道 排放至鯉魚門水域

當局表示，在暴雨期間，擬建雨水排放系統將上游雨水截流至擬建的雨水排放隧道，再直接排放至白沙灣近鯉魚門水域。

上游收集的雨水無需經過下游的雨水排放系統作排放，從而減輕下游雨水排放系統的排洪壓力，藉以減低下游地區的水浸風險。該雨水排放隧道將可抵禦200年一遇重現期的暴雨，預計當改善工程完成後，當區的整體雨水排放系統的排洪能力將有所提升，減低上述地區的水浸風險。

位於白沙灣的擬建出水口的構思圖。（立法會文件截圖）

政府預計在約5年內完成 政府已同步進行招標

按付款當日價格計算，估計擬議工程的費用約為29.523億元。政府計劃在財委會撥款批准後盡快開展擬議工程，預計在約五年內完成。為配合工程計劃時間表，政府已同步進行招標，以便擬議工程能盡早開展；但只會待財委會批准撥款後，才批出有關合約。

擬議工程計劃不屬於《環境影響評估條例》（第499章）的指定工程項目，不會影響任何文物地點，亦無須收回土地。政府已為擬議工程進行交通影響評估，結果顯示施工期間透 過實施適當的臨時交通措施及在有需要的路段採用無坑挖掘建造方法，擬議工程的建造和運作不會對附近道路網造成任何顯著的交通影響。