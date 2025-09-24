颱風樺加沙‧多圖｜「水鄉」大澳下午陸續水退 居民外出清理家園
撰文：林子慰 梁鵬威
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙一襲，水浸黑點大澳今早（24日）水位升至3.5米左右，路面被淹浸成「水鄉」，水深及大腿，居民外出需涉水而行。
天文台於下午1時20分改掛8號風球，約下午3時，大澳路面逐漸水退，居民陸續外出整理被颱風吹亂的事物。
大澳今早水深及大腿 民安隊協助市民清理路邊雜物
水浸黑點大澳今早（24日）水位升至3.5米左右，路面被淹浸成「水鄉」，水深及大腿，居民外出需涉水而行。不少商舖及民居被浸，路面亦有不少障礙物，民安隊曾協助市民清理路邊雜物。
約下午3時，水位陸續下降，居民陸續外出整理被風吹亂的事物，以及打掃門前的樹葉、樹枝、雜物等。有人在打風時帶流浪貓、狗躲避颱風，風力減弱後陸續放「浪浪」們外出「抖氣」。
大澳早上風勢猛烈，橫風橫雨，海面水位上漲至3.5米，更超出擋水板，湧到街上。現場所見，大澳路面水浸成「水鄉」，水深及市民大腿，有民安隊隊員巡邏時寸步難行；亦有地舖被水淹湧入舖內，店東似乎「見慣風浪」，氣定神閒地坐在舖中看手機，未有理會水浸至小腿。另外，大澳橫風橫雨，街上有大樹被吹倒。
有民安隊成員在大澳周邊奔走，重新置放沙包，減少水浸影響。政府已呼籲商戶採取措施保護財物，棚屋居民撤離，有長者選擇離開住所。
昨日（23日）約下午4時，大澳水面風平浪靜，水位比下午12時前低。大澳是本港水浸黑點之一，當局派出不少警員、民安隊及消防協助居民及商戶防災，例如鞏固防水措施及撤離處於低水位的家具。
▼大澳周三早上情況▼
▼大澳周二夜晚情況▼
▼大澳周二下午情況▼
