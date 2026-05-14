將軍澳居屋欣明苑業主反價15萬　終395萬沽兩房　36年升值逾3球

二手市場轉旺， 將軍澳居屋欣明苑有業主見置業需求持續上升，最終「反價」15萬元至395萬元（未補地價）沽出低層兩房戶，單位至今36年，單位升值逾三球半。新買家為「白居二」合資格人士，為奪得心頭好亦選擇追價成交。



將軍澳居屋低層兩房395萬沽

美聯物業分行高級分區營業經理林健偉表示，是次成交為將軍澳居屋欣明苑E座低層B室，實用面積約401平方呎，屬兩房間隔，座向東北，新近以未補地價395萬元沽出，呎價約9,850元。至於，原業主在半個月前以未補地價380萬元放盤，最終「反價」15萬元，終以395萬元沽出，呎價9,850元。

將軍澳居屋欣明苑。（網上圖片）

業主見市況好即「反價」15萬

至於，新買家為「白居二」合資格人士，因鍾情單位內櫳企理，及鄰近港鐵寶琳站，在睇樓1次有意買入市自用。不過原業主因見置業需求持續上升，增強「反價」決心，最終買家為奪得心頭好，亦選擇追價成交。

單位36年升值逾三球半

據知，原業主於1990年3月以未補地價約26.4萬元購入上述單位，持貨至今約36年，是次轉手帳面賺約368.6萬元，單位期內升值約14倍。

將軍澳居屋欣明苑

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