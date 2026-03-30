教大校長：學生減少結構性問題需中長期部署　盼政府支持承擔師訓

本港正面對適齡學童減少，中、小學界面臨縮班殺校危機。教育大學校長李子健於傳媒聚會上表示，人口下跌屬結構性問題，需作中長期部署，希望政府未來繼續支持和承擔師訓並考慮教師穩定性。



教大校長李子健：盼政府作教師規劃時多方面考慮

他表示，面對未來多變的環境，教師也要適應，而教大亦開辦多元學科裝備學生。他同時指出，教師是國家發展基石，期盼政府作教師規劃時多考慮和重視教師團隊穩定性和教師質素。

教大舉行傳媒聚會，校長李子健表示，本港人口結構改變、適齡學童減少屬結構性轉變，需作中長期部署。（蕭輝浩攝）

至於中、小學方面，他認為每間學校的校董會都需適時考慮和討論未來發展，大學亦一樣而為此作中長期部署，希望政府決策時考慮教大師訓領先地位。學生人數減少同時意味教師需求減少，被問及未來教育課程學額會否減少時，李子健稱現有學額數目將維持至2028年，有信心應付未來人口轉變。

教大有意進駐北都 推動產學研工作

教大將於深圳羅湖設立教學中心，以及另設深圳研究院。被問及北部都會區發展時，教大副校長（行政）方永豪稱教大過去曾兩度和政府提表達申請意向，希望日後能獲土地、大樓或共享設施，推動產學研工作。李子健補充，學校現時財政健康，儲備足以應付未來發展，暫時不會考慮發債。

課程發展方面，副校長（課程與發展）陳智軒稱，未來重點之一將重點發展體育科學、心理學和臨床學科。其中心理學將重點發展神經心理學、教育心理學等；臨床學科則包括臨床心理學、職業治療、遊戲治療等。

教大舉行傳媒聚會，左起為副校長（研究與發展）陳智軒、校長李子健、副校長（學術）鄭美紅及副校長（行政）方永豪。（蕭輝浩攝）

9月開辦職業治療授課式碩士 將軍澳綜合臨床教育中心年中啟用

教大將於今年9月開設職業治療授課式碩士，並會在將軍澳校舍設立綜合臨床教育中心，預計今年中啟用，為臨床學科的學生提供實習機會，以及服務社區。此外，教大亦計劃於2027/28學年推出商業管理碩士課程，為有意向商科發展的學生提供進修深造的機會。

另外，教大將成立「榮譽學院」，首年取錄20名學生，為他們提供領袖培訓、研究訓練、專屬實習機會、以及金額最高可達24萬元的獎學金，資助學生海外交流。教大同時宣布正積極籌備推行微證書課程，學科包括人工智能，美容、健康及兒童保育，校長及教師培訓，英語，高等教育領導及質素保證，以及經管及商務談判等。