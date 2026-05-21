六旬婦涉以萬元行賄法援署律政書記 助爭孫兒撫養權 遭廉署起訴
撰文：董素琛
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廉政公署昨日（20日）起訴一名62歲女子溫聰梅，涉嫌向一名法援署律政書記提供10,000元，行賄對方協助爭取孫兒的撫養權，違反《防止賄賂條例》。案情指她涉嫌把一個載有現金的信封交到法援署辦公室，要求轉交該名律政書記，並透過電話要求對方把孫兒的撫養權判予其子。被告獲准保釋，以待明日（22日）在西九龍裁判法院答辯。
廉署表示，案發時，被告的兒子是法援署受助人，有關訴訟涉及被告孫兒的撫養權，而被告一直與一名法援署律政書記就該訴訟有聯絡。控罪指被告涉嫌於2025年9月4日向該名律政書記提供賄款10,000元，作為對方在該撫養權訴訟中協助其兒子的誘因。
被告當日涉嫌把一個載有10,000元現金的信封交到法援署辦公室，要求轉交該名律政書記，並透過電話要求對方把孫兒的撫養權判予其子。該名律政書記向上司匯報事件，法援署其後轉介貪污投訴予廉署。
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