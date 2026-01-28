宏福苑大火｜屋宇署揭13幢維修樓宇違消防措施　2幢無糾正須停工

大埔宏福苑去年11月發生五級大火後，外界關注消防安全議題。屋宇署自去年底就進行大型維修工程的樓宇展開特別巡查行動，包括防火門及防火固定窗等屏障有否被拆除，有否用發泡膠板或其他可燃物料鋪設於窗戶等。



屋宇署表示，截至昨日（27日）共巡查322幢樓宇，發現其中13幢、4%樓宇沒有遵從消防安全預防措施，已即場通知註冊建築專業人士及註冊承建商，並發出警告信，要求於7日內糾正；其中兩宗個案欠妥情況在期限內仍未獲糾正，署方已發出停工令，並考慮根據《建築物條例》提出檢控及／或採取紀律處分，或轉介相關執法部門採取懲處行動。



屋宇署今日（28日）舉辦講座，提醒業界須遵守最新要求。（政府新聞處圖片）

屋宇署今舉辦講座 提醒業界須遵守最新要求

自去年12月公布《註冊承建商作業備考》85，訂明外牆棚網抽樣檢測新制度，署方陸續收到註冊承建商呈交的棚網檢測報告及棚網上架通知。

為進一步協助業界加強了解及遵從新制度，屋宇署今日（28日）舉辦講座，提醒業界須遵守最新要求，包括在現存樓宇進行工程前，必須先按要求抽取棚網樣本並取得符合認可阻燃效能標準的測試報告後，方可將棚網上架。計及線上線下出席情況，約650名承建商和棚業分判商出席講座。

建造業議會早前為業界集體採購棚網。（資料圖片／廖雁雄攝）

署方表示，會嚴格執行有關制度，並表示已開始進行巡查和抽驗工作，如發現承建商未有遵從《作業備考》85所載的檢測要求便把棚網上架，又或署方對於已上架棚網進行現場抽取樣本的測試結果未能達到認可阻燃標準，署方將根據《建築物條例》命令即時停工及拆除不符合標準的棚網，待根據《作業備考》85取得符合認可阻燃效能標準的測試報告後才可以再次鋪設棚網。另外，署方會嚴肅跟進違規事件，包括採取適切的懲處行動。

屋宇署會繼續巡查大型維修工程的樓宇，發現違規行為會即時要求糾正並作出懲處。