今日新聞8分鐘｜九巴撞工程車逾20人傷｜光頭漢疑偷竊遭摺凳追打

長洲太平清醮搶包山．足本重溫｜包山王郭嘉明包山后龔子珊齊冧莊

5月24日農曆四月初八是佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，並於5月25日凌晨0時0分在長洲北帝廟遊樂場進行搶包山決賽。今次有九男三女健兒分別爭奪包山王和包山后殊榮，當中多位已多次得到冠軍。他們要在3分鐘內，鬥搶得最多分數的平安包，最高的9分包在包山頂，但也是最危險，因如在限時前未能落到地，即會被DQ（取消資格）。3分鐘比賽時間結束，12號鍾玉川未能在最後一刻到地，料被DQ。

去年的「包山后中后」龔子珊冧莊包山后，得760分。男子組季軍由黃志傑奪得，亞軍為郭俊賢，男子組冠軍由郭嘉明以999分得到，將奪得包山王紀錄推高至11屆。

青葵公路九巴與2工程車相撞 逾20人受傷

今日（25日）下午接近2時，青葵公路近瑪嘉烈醫院，一輛960號線九巴與2輛工程車相撞，據報有23人受傷，巴士司機被困。消防及救援人員到場，巴士司機脫困獲救。

運輸署宣布，因交通意外，青葵公路（往機場方向）近瑪嘉烈醫院的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

屯門新會商會中學校長新加坡疑爆粗罵女保安 教育局要求詳細交代

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執，影片中他疑以粗口罵對方。教育局表示，十分關注事件，強調師和校長是學生的楷模，知悉後已即時聯絡學校及辦學團體，要求校方嚴肅跟進並以書面詳細交代事件。學校已啓動危機處理小組嚴肅跟進。

葵涌廣場光頭漢疑偷公仔 遭四眼男摺凳追打痛毆

葵涌發生一宗懷疑夾公仔機偷竊案。惟一名懷疑是店員的男子，竟在「追賊」期間施行「私刑」，取出摺凳襲擊對方。《香港01》正向警方查詢事件。

足本重溫｜黎家盈升上太空！官方：神舟二十三發射任務圓滿成功

今日（5月24日）23時08分發射神舟二十三號載人飛船。《香港01》將全程直播。

神舟二十三號飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。黎家盈是中國首位執行飛行任務的第四批航天員，也是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。

目前，神舟二十一號航天員乘組進駐空間站已超過200天，身心狀態良好，正在積極準備迎接即將到來的神舟二十三號航天員乘組。

加州警買咖啡期間聽到呼救 揭笨賊失足「卡牆隙」10小時

美國加州沙林納斯（Salinas）一名「笨賊」上周涉嫌在深夜試圖衝入一店內爆竊，期間他從一間戲院屋頂潛入旁邊一間咖啡店行竊，不料過程中失足整個人直接卡進兩棟建築物之間一道極其狹窄的夾縫內動彈不得，受困長達10小時。最終，當地一班警察翌日早上在該咖啡店休息買咖啡時，聽到他的呼救聲將其拯救出來，並最終把他當場逮捕。

山西礦難82死｜爆炸瞬間CCTV畫面公開：煙塵瀰漫可見度低

5月22日，山西通洲集團留神峪煤礦氣體爆炸，事故已致82人死亡。《央視新聞》今日（5月25日）公布爆炸瞬間的閉路電視畫面，據劫後餘生的工人介紹，爆炸瞬間將人全部撲倒，且巷道內煤塵大，視線很差。