佛誕連假｜三日114萬人次港人北上　周一74萬人返港創個半月新高

一連三日周末連同佛誕補假假期昨晚（25日）結束，多個陸路口岸回港出現人潮。據入境處數字，過去三日有143萬人次的港人外遊，未計港珠澳大橋，最少有114萬港人北上。昨日單日有74萬港人回港，創自4月7日復活、清明節長假期後的新高。



在港珠澳大橋口岸，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，人們都擠得汗流浹背。（歐陽德浩攝）

晚上由珠海市內前往港珠澳大橋口岸的車龍長數公里，有市民指7公里的路，花了85分鐘才到。

昨日58.3萬港人次北上後返港

據入境處數字，5月23日至25日三日分別有61.5萬、50萬、31.5萬人次港人離港。其中，未計港珠澳大橋，三日合計有114.7萬港人經各陸路口岸、高鐵、中國客運碼頭北上。港珠澳大橋三日共15.7萬港人離境；經機場外遊則有10.4萬人次。

至於昨日單日有74萬人回港，比月初5月3日「小黃金周」最尾一日48萬人次高超過一半，創自4月7日復活、清明節長假期後的新高。南下港人未計港珠澳大橋共有58.3萬人次；羅湖、落馬洲支線、深圳灣分別有16.5萬、12.9萬、12.4萬港人使用；另有9.2萬港人經港珠澳大橋回港。

在港珠澳大橋口岸，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，人們都擠得汗流浹背。（歐陽德浩攝）

《香港01》記者昨晚直擊回港潮，由珠海拱北往港珠澳大橋口岸的公路，沒有交通意外卻嚴重擠塞，由於大量港車返港，本應短短約10分鐘的車程，竟要86分鐘才到達，多逾七倍時間。網約車滴滴司機表示，最近一次公眾假期尾聲，他曾接載港人到口岸，也只花費一小時。

抵達口岸也不代表「惡夢完結」，過關後候車大堂逼爆，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，即使站內泊滿金巴準備接客，也花半小時才成功上車。換言之，今晚從珠海拱北市區返回香港，全程竟花費近3小時。