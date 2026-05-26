屯門新會商會中學校長涉粗口罵星洲保安　校董：即時停止校長職務

屯門新會商會中學校長李卓興帶領研學團到訪新加坡期間，疑因與當地女保安起爭執及用粗口辱罵對方，過程被拍下並在網絡瘋傳，引起關注。該校校董之一、前立法會議員黃俊碩回覆《香港01》表示，由於校長表現未能合符公眾期望，故決定即時停止李卓興職務，會盡快提交報告給教育局及向公眾及持份者各交代。



記者今早（26日）前往該校了解，有受訪學生坦言對事件感到意外及「幾離譜吓」，又指校長為人隨和，平日在早會亦經常勸學生勿講粗口，有同學認為事件「有損校風」。



屯門新會商會中學李卓興。（學校YouTube頻道圖片)

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

今早（26日）上學時間，多名老師在校門外守候。(馬耀文攝）

對於校長在新加坡爆粗一事，三名受訪學生的反應普遍感到意外。中五的趙同學自言不清楚事情緣由，難以作評價，但形容事件「幾離譜吓」，他坦言：「我覺得作為校長鬧人都唔係幾好㗎，諗唔到一個校長會講啲咁嘅嘢……就係覺得幾離譜吓囉，諗唔到一個校長會講啲咁嘅嘢。」

趙同學續指，校長平日作風隨和，在學校很少突然發脾氣，「無乜校長嗰種架子 feel，好似可以同你做個 friend 嗰種程度」，因此在影片中看到校長爆粗，感到「幾意外吓」。趙同學補充，平日早會校長經常提及不要講粗口，若同學之間私下講粗口被老師聽到，老師亦會即時制止。

中五的趙同學自言不清楚事情緣由，難以作評價，但形容事件「幾離譜吓」。（馬耀文攝）

趙同學又指，有隨團同學向他提過，當時校長與保安爭執，「話驚個保安會打人，我唔知係咪真，我聽同學係咁講」，而當時隨團同學只留在車上「睇戲」。

中三的鄧同學直言校長爆粗事件「唔好囉」，記者問到會否覺得校長說粗口的行為失禮，鄧同學表示：「有損校風。」（馬耀文攝）

中三的鄧同學直言校長爆粗事件「唔好囉」，記者問到會否覺得校長說粗口的行為失禮，鄧同學表示：「有損校風。」他亦指，校長平時在學校不會說粗口，亦會提醒學生不要說粗口。

對於校長突然爆粗，蘇同學表示：「好意外，校長竟然會爆粗。」（馬耀文攝）

中一的蘇同學沒有參加研學團，得知事件後亦感到意外。他形容校長平時「好好人㗎」，在校內從未聽過他爆粗，對於校長突然爆粗，自言：「好意外，校長竟然會爆粗。」

學校門外掛上由5月20日至24日的新加坡研學團海報。（馬耀文攝）

該校校董會昨晚（25日）發表聲明。

昨晚該校校董會在學校網頁發聲明指，2026年5月22日下午，學校新加坡交流團因停車問題引發事件，引起公眾關注及不安，校方對此深表歉意。

聲明又指，學校及辦學團體一向重視教職員的操守。如有教職員涉及操守及不當行為，學校必按既定程序進行調查及跟進；若違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。 學校已即時啟動危機小組處理事件，法團校董會亦高度關注。現正積極向承辦旅行社了解事發經過，並要求提供相關資料。根據機制徹查事件，稍後將向全校師生及家長發信詳細交代情況。

教育局日前已表示，十分關注事件，強調師和校長是學生的楷模，知悉後已即時聯絡學校及辦學團體，要求校方嚴肅跟進並以書面詳細交代事件。學校已啓動危機處理小組嚴肅跟進。

屯門新會商會中學（校方Facebook圖片）

疑因租用旅遊巴泊車問題與女保安爭執 指罵「X咩X，X你阿媽」

有網民在社交平台Threads發文，指屯門新會商會中學李卓興，於新加坡研學團旅行期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與兩名非華裔女保安爭執。

從該短片所見，李卓興當時以粗口辱罵女保安，並喝令對方「you shut up（你收聲）」。李並以廣東話、疑帶有女性性器官用字指罵她們，說「X咩X，X你阿媽」。後方有一名女職員嘗試將李拉後調停，但未成功。李又着對方「行開啦你！」

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

教育局：教師和校長是學生的楷模 言行、操守對學生影響深遠

教育局表示十分關注事件，要求校方嚴肅跟進並以書面詳細交代事件，局方會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的意見及支援。

教育局指，教師和校長是學生的楷模，其言行、操守、價值觀對學生影響深遠。教育局公布的《教師專業操守指引》闡述了教師專業操守及行為的準則，提醒教師應對個人操守有嚴格要求，以保障學生的福祉，確保教育質素，守護教育專業，建立社會信任。如教師被證實違反專業操守，教育局會檢視有關教師的註冊，按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。