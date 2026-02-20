中大兩舊生被拒選校友評議會　官指准解釋也不改決定　裁覆核敗訴

前中大逸夫書院學生會會長謝煒洛，和前中大學生會代表會主席孫昊賢，於2023年參選校友評議會的選任常委，但遭常務委員會取消參選資格。兩人向高等法院申請司法覆核，指未有機會作出解釋便遭「DQ」，屬程序不當，要求推翻該決定。高等法院法官高浩文今（20日）頒判辭，指謝有非法集結和襲警的定罪紀錄，而孫則曾涉發言港獨的言論，考慮當時的政治和社會環境，認為即使他們有機會作出陳述，並稱已感後悔，相信也不會改變「DQ」的決定，遂裁定兩人敗訴。



申請人為謝煒洛和孫昊賢，答辯人為香港中文大學校友評議會。

申請人謝煒洛(右)曾因非法集結及襲警罪被判囚8個月。(資料圖片/張浩維攝)

申請人孫昊賢曾在開學禮發表港獨言論。（中大校園電台直播截圖）

兩申請人一有案底另一人曾倡港獨

兩名申請人於2023年1月28日，報名參加中大校友評議會的選任常委。常務委員會於同月30日開會時，參閱多段傳媒報道，包括謝於2021年被裁定非法集結和襲警等罪成，被判囚8個月；孫則於2018年在開學禮涉發表港獨的言論。常務委員會經投票後決定，否決給予兩人參選資格。兩名申請人質疑他們未有機會向常委會解釋，構成程序不當。

官指兩人似知道常委會考慮其背景

法官在判辭指，即使常務委員會未有在事前告知兩名申請人，考慮了哪些傳媒報道，他們似乎知悉常務委員會考慮這些因素，如謝偉洛於常務委員會開會前，便發送電郵予校友評議會，指聽聞常務委員會將會就參選人的資格開會，有些常務委員關注參選人的定罪紀錄。法官認為，雖然謝不知道常務委員會考慮了哪些報道，但此事沒有對他造成實際的損害。

當時政治環境說後悔也不會改變決定

此外，兩名申請人均指，若他們有機會作出陳述，謝煒洛會表明他已感到後悔，日後會奉公守法；孫昊賢則會表明他提倡港獨的言論，是在2018年發表，他現已不再提倡分裂國家。惟法官認為，常務委員會考慮了他們言行的性質和嚴重性，而作出「DQ」的決定。在當時的政治和社會環境下，他們指稱感到後悔，也不會改變常務委員會的決定。

法官因此裁定兩名申請人敗訴，並頒令他們需支付校友評議會的訟費。

案件編號：HCAL1971/2023