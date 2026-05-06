殺校｜鮮魚行學校與同區基全小學擬合併　上周辦諮詢會向家長解釋

本港適齡人口下跌，2026/27學年，有15間小學獲「派0班」，面臨殺校，當中包括第3度面臨收生不足的大角咀鮮魚行學校。該校早前表示，會選擇與區內理念相近的辦學團體合併，並已向教育局提交相關申請。



華基督教會基全小學4月底向學生及家長發通告，指學校一直秉承「有教無類」的辦學使命，致力為孩子提供穩定的學習環境，面對教育環境的轉變，正積極探討與同區的鮮魚行學校合併的建議方案。



學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺校網的鮮魚行學校。（資料圖片/湯致遠攝）

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺校網的鮮魚行學校。（資料圖片/湯致遠攝）

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺校網的鮮魚行學校。（資料圖片/湯致遠攝）

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（湯致遠攝）

中華基督教會基全小學向學生及家長發通告，舉行家長諮詢會解釋合併方案。

基全小學：深信「愛鄰舍」真理 有責任包容並接納同區孩子

中華基督教會基全小學的通告中提到，深信「愛鄰舍」的真理，在校舍空間充裕且不削減現有資源的前提下，有責任包容並接納同區的孩子，讓他們能在穩定的環境中與本校學生一同成長。為了讓家長深入了解合併方案，該校於上周一（4月27日）舉行家長諮詢會，收集他們的意見。

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺校網的鮮魚行學校，校長施志勁3月18日在「噩耗」翌日早上，在校門外迎接上學學生。（資料圖片/湯致遠攝）

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺校網的鮮魚行學校，校長施志勁3月18日在「噩耗」翌日早上，在校門外迎接上學學生。（資料圖片/湯致遠攝）

鮮魚行學校於2004年及2007年均曾跌入「殺校網」

鮮魚行學校時任校長梁紀昌任內，在2004年第一次小一收生不足23人，面臨殺校。梁校長與學生上街遊行、到街市籌款、最後通過特別視學而逃過一劫的鮮魚行學校。不過三年後、2007年3月9日學校再接獲教統局通知小一收生不足，再次面臨殺校，辦學團體決定，放棄其他救校方案，靜待三年後光榮結束。

最終校長梁紀昌成功救校，在同年5月28日獲准辦私營小一班，2008年再參加小一派位，因收到足夠學生，私營小一班獲得恢復資助，第二度「翻生」。他在2015年退休，交棒予施志勁校長。

未能於2026年度「小一入學統籌辦法」下獲批於 2026/27學年開辦資助小一班 級的公營小學名單。（《香港01》製圖）