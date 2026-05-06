殺校｜鮮魚行學校與同區基全小學擬合併 上周辦諮詢會向家長解釋
撰文：董素琛
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本港適齡人口下跌，2026/27學年，有15間小學獲「派0班」，面臨殺校，當中包括第3度面臨收生不足的大角咀鮮魚行學校。該校早前表示，會選擇與區內理念相近的辦學團體合併，並已向教育局提交相關申請。
華基督教會基全小學4月底向學生及家長發通告，指學校一直秉承「有教無類」的辦學使命，致力為孩子提供穩定的學習環境，面對教育環境的轉變，正積極探討與同區的鮮魚行學校合併的建議方案。
基全小學：深信「愛鄰舍」真理 有責任包容並接納同區孩子
中華基督教會基全小學的通告中提到，深信「愛鄰舍」的真理，在校舍空間充裕且不削減現有資源的前提下，有責任包容並接納同區的孩子，讓他們能在穩定的環境中與本校學生一同成長。為了讓家長深入了解合併方案，該校於上周一（4月27日）舉行家長諮詢會，收集他們的意見。
鮮魚行學校於2004年及2007年均曾跌入「殺校網」
鮮魚行學校時任校長梁紀昌任內，在2004年第一次小一收生不足23人，面臨殺校。梁校長與學生上街遊行、到街市籌款、最後通過特別視學而逃過一劫的鮮魚行學校。不過三年後、2007年3月9日學校再接獲教統局通知小一收生不足，再次面臨殺校，辦學團體決定，放棄其他救校方案，靜待三年後光榮結束。
最終校長梁紀昌成功救校，在同年5月28日獲准辦私營小一班，2008年再參加小一派位，因收到足夠學生，私營小一班獲得恢復資助，第二度「翻生」。他在2015年退休，交棒予施志勁校長。
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