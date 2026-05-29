平機會停推動族內歧視立法　主席：中港融合走得好快　改宣傳教育

近年時有內地來港人士稱在港遭受不禮貌對待，平機會曾建議政府在《種族歧視條例》中加入「族內歧視」 條文，不過有關工作一直未聞進展。平機會主席林美秀解釋，由於近年中港兩地良好融合，因此沒繼續推動該項修例，將來會以教育方式繼續倡議有關議題，「我哋覺得以前嗰個情況改變咗，已經唔再係一個好大問題，我哋再冇需要去推到立法處理。」



今年是平機會成立30周年，林美秀指平機會多年來共處理約2.3萬宗投訴，調停成功率達8成。展望未來，她希望有更多市民可守護平等機會的價值，「希望市民遵守（條例）唔係因為怕法例，唔係因為怕俾人投訴，我哋希望平等機會係每一個市民都擁護的價值。」



平機會主席林美秀解釋，由於近年中港兩地良好融合，因此暫停推動族內歧視修例。（賴卓盈攝）

社會歧視內地人問題已改善 中港融合「走得好快」

平機會2021年向政府提交報告，建議在《種族歧視條例》中加入條文，表明歧視不一定是來自不同種族，從而規管針對內地人的歧視。 不過時隔5年，有關修例工作一直未聞進展。

平機會主席林美秀解釋，當時社會歧視內地人士的問題普遍，但近年中港兩地融合「已經走得好快」，舉例佛誕假期間不少港人到內地消費娛樂，而2021至2025年平機會僅收到8宗來自內地人士的投訴，平機會認為歧視問題已改善，因此沒再推動該項立法工作，未來將該以教育方式繼續倡議有關議題。

我哋覺得以前嗰個情況改變咗，已經唔再係一個好大問題，我哋再冇需要去推到立法處理。雖然偶爾有偶發事件，但我哋認為宣傳教育係更加好處理方法。 平機會主席林美秀

今年是平機會成立第30年，林美秀指，從1996年至去年10月31日，平機會共處理約2.3萬宗投訴，成功調停率達8成。（資料圖片）

調停成功率達8成 歷年投訴殘疾歧視佔最多

今年是平機會成立第30年，林美秀指，從1996年至去年10月31日，平機會共處理約2.3萬宗投訴，成功調停率達8成。至於未能達成和解的個案，投訴人可向平機會申請法律協助。由成立至2025年，平機會為投訴人透過調停或法律協助取得款項逾1.34億港元。

她續指，歷年來與殘疾歧視有關的投訴最多。平機會2010年發布調查，發現60多個房委會、房協及政府部門轄下的場所中，有許多未能滿足無障礙需求，政府隨後推出人人暢達通行計劃，改善無障礙通道。平機會近年亦推出嘉許計劃，希望鼓勵更多私人企業改善無障礙設施。

今年是平機會成立30周年，林美秀指平機會多年來共處理約2.3萬宗投訴，調停成功率達8成。（賴卓盈攝）

林美秀並表示，平機會針對不同界別及年齡層推出多元化的公眾教育項目及培訓課程。自2001年開辦培訓課程以來，至2025年參加人次已達約49萬，認為平機會已將平等意識植根社會，「但植根咗不等於生得好茁壯，好靚，要繼續深化。」她表示，希望未來可透過教育，令更多市民可守護平等機會的價值。