官恩娜娘家爭產案　官令訟費從遺產扣除　「契仔」反對需付堂費

藝人官恩娜的母親與3名姊妹，為爭奪官恩娜外婆勞笑鳳逾數千萬元遺產興訴。勞去世前，把約3800萬元轉給官恩娜的兄長，並訂立遺囑把遺產全給一名與官母相熟的「契仔」馮明業。官母的3名姊妹質疑勞受官母及「契仔」不當影響，要求裁定該遺囑無效。高等法院法官陳嘉信早前裁定官母敗訴，早前裁定遺囑無效。



官的三名姨母要求先以遺產支付訟費，官母不反對，但馮明業反對。案件今（12日）聆訊，陳官經考慮後批准動用遺產付訟費，麥銀麗與馮明業須還款到遺產，馮另須支付是日訟費10.5萬元。



官恩娜外婆遺產牽爭產相關訴訟中，官恩娜與其兄長及父母亦曾被列為被告。（資料圖片）

官恩娜。（IG@官恩娜）

(由左至右)官恩娜母親麥銀麗、妹妹官恩沂，及外婆勞笑鳳。(IG@myyk)

「契仔」馮明業反對訟費由遺產扣除不果，需支付堂費10.5萬。(劉安琪攝)

原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱：官母）。

案件早前審理時，雙方互數不是，官恩娜的大姨媽，指官母與勞同住後，勞的資產被調動，又指官恩娜曾責罵外婆；官母卻稱無阻過三姊妹探望母親，反指母親曾投訴3名女兒沒來探望。高等法院法官陳嘉信早前裁定官母敗訴，涉案遺囑無效。

案件編號：HCAP37/2015