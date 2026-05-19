今日新聞8分鐘｜電動車撞欄火似放煙花｜中國女無錢買機票鬧機場

牛頭角的士車禍│31歲撞斷腳女途人 留醫5日後不治 意外增至兩死

牛頭角彩霞道上星期三（13日）發生之的士剷上休憩處嚴重車禍，被撞斷腳的姓徐31歲女途人，於深切治療部留醫5日後，延至今日（18日）下午時份證實傷重不治，令意外增至兩人死亡。意外中不幸離世的兩名女死者，為牙科診所同事，於午膳期間飛來橫禍。

深水埗富昌邨伴屍｜六旬婦坐於沙發去世 二女伴屍2日至親戚上門

深水埗富昌邨富盈樓一名66歲患病婦人，今午（18日）被揭發倒斃屋內，34歲患精神病二女疑伴屍，兩人昨日已失聯。消息稱，女死者生前患有糖尿病、高血壓多年，丈夫於2024年離世後，與34歲患精神分裂的二女同住。

前日（16日）早上，長女曾登門探望二人，當時並無異樣。及至今早（18日），有內地親戚亦登門探望，惟良久無人應門，遂立即通知長女；她抵達後敲門同樣不獲回應，心感不妙報警。二女其後自行開門，人員發現死者坐於廳中沙發，已明顯死亡。經查問後，二女稱前日（16日）下午，母親已坐在沙發上毫無反應。

九龍灣電動車撞欄毀的士 鐵欄擊中老婦昏迷 路邊電箱甩電池起火

九龍灣啟祥道與宏照道交界發生嚴重車禍。今日（19日）上午11時10分，一輛MAXUS電動七人車沿啓祥道往彩虹方向行駛，途至輔警總部對開，懷疑失控撞向路邊鐵欄，鐵欄擊中一輛的士，以及正在等待橫過馬路的86歲姓麥老婦。而連接鐵欄上的一個監察器電池飛脫至地面並起火。女傷者昏迷送院。警方及消防員到場封路處理，七人車姓鄭男司機（49歲）涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。

九龍城「御門．前」男技工維修冷氣期間墮樓 送院不治

九龍城發生奪命工業意外。今日（19日）中午約12時16分，一名男子在衙前塱道56至66號屋苑「御門．前」高處墮下，重創倒臥平台。人員到場將傷者送往廣華醫院搶救，惟至下午1時34分，證實不治，死因有待驗屍後確定。勞工處已即時派員到場，正調查意外原因。

消息稱，死者38歲姓殷，是一名冷氣技工。今日他與同事於10樓以上維修冷氣，其間同事搬運物件時，事主獨自於單位廁所爬出窗外維修分體式冷氣，但告失足跌落大廈2樓平台。警方列工業意外調查，正了解事主可有使用安全措施。

中國女遊客玩到無錢買回國機票 吉隆坡機場硬闖大鬧被抬走

近日網傳一段影片，顯示一名女子在吉隆坡國際機場大鬧而遭執法人員抬走，引發熱議。馬來西亞媒體星洲網報道，機場警方證實這名女子來自中國，她因沒有回程機票卻硬闖自動通關閘門而被捕。

APxSwatch聯名錶搶購潮 多地分店爆衝突 法國警施催淚煙

瑞士名錶品牌AP錶（Audemars Piguet，愛彼）與大眾化手錶品牌Swatch，合作推出全新聯乘「Royal Pop」陀錶錶款，並在全球各國引起搶購潮。外媒5月17日報道，新款錶於16日在歐美多國開賣後，當地多間分店爆發混亂衝突，排隊民眾互相推撞、鬥毆的事件屢發生，法國警方甚至在巴黎附近一間分店施催淚煙以維持秩序。

30不連任議員向助理派940萬獎金 馬逢國向施駿興派26萬公帑埋單

立法會今年換屆，有40名議員未能連任，他們聘請的逾百計助理亦需要另謀高就。其中，30名不連任的議員合共向157名議助發放了約940萬元獎金或花紅。其中，選委界前議員馬逢國向其捲入與女童性交案的助理施駿興發放26.4萬元獎金，相當於其6個月薪金。

同樣在今次換屆時卸任的實政圓桌召集人田北辰今天（18日）回應表示，不同意其他前議員公帑埋單派獎金花紅的做法。他以自己為例指，議員聘請辦事處職員本身已有約滿酬金，再動用公帑派發額外花紅是「奇怪」做法。他強調，若有人想酌情獎勵員工，就應該自掏腰包。

貼地警務處長周一鳴 一個入得廚房、行慣街市、跑得出街一哥

作為警隊「一哥」，外表總是威嚴，或者說硬崩崩的。警務處處長周一鳴接受馬會刊物《駿步人生》訪問，原來私底下，他是「一哥廚神」，「最開心每個禮拜就係去街市」，泰式豬頸肉、羊腩煲、炆牛腩都難不到他，所以若在街市見到一個很像周一鳴的人，很可能就是周一鳴。

統領三萬的警隊，令香港成為世界最安全城市之一，周一鳴的擔子不輕。一哥有何減壓方法？「 我諗跑步係其中一個最好嘅減壓方法」，因為跑步時可以放空自我，出一身汗之後會減到更加輕鬆，他現在一周有三四個早上都做運動，他喜歡跑街，例如東岸板道，所以若在跑街時見到一個很像周一鳴的人，很可能就是周一鳴。