平機會指同性伴侶草案推倒 反映性傾向歧視立法難 社會須達共識
撰文：賴卓盈
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現時本港未有針對反性傾向歧視的條例，平機會主席林美秀指，倘若有性小眾在港遭受歧視，平機會僅可引用《殘疾歧視條例》處理，「因為佢心理生理都面對困難，所以我哋可以嘗試用《殘疾歧視條例》處理，但如果要直接處理性傾向，真係未有法例涵蓋到。」問及去年同性伴侶替代框架在立法會被否決，是否代表推動反性傾向歧視的立法有阻力？她表示認同，指現時推動立法有一定困難。
現時平機會負責執行《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》，其中《性別歧視條例》僅規管針對性別而遭受的不公對待，並不涵蓋針對性傾向的歧視。
林美秀指，現時倘若有性小眾因有性別障礙而遭受歧視，平機會只可引用《殘疾歧視條例》處理，「我哋係可以將性別障礙變成一種殘疾，因為佢心理生理都面對困難，我哋可以嘗試用《殘疾歧視條例》處理，但如果要直接處理性傾向，真係未有法例涵蓋。」
至於有無需要就反性傾向歧視立法，她稱需要經過社會討論和達成共識。去年《同性伴侶關係登記條例草案》在立法會被大比數否決，未能訂立法律替代框架，承認同性伴侶關係，她認為現階段要通過有關立法有一定困難。
今年年中推「反性騷擾社區夥伴」計劃
林美秀指，平機會今年年中會推出「反性騷擾社區夥伴」計劃，提高企業職員對性騷擾的認知，以及宣傳如何防止性騷擾，期望受訓他們接受訓練之後可在企業内舉辦分享會，提高社會對職場性騷擾的意識和關注。
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