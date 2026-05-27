警長創警察匹克球會　教8旬老友記打波　獲匹克球總會頒優秀教練

近年不少人喜歡玩匹克球（pickleball），警長李民輝早前創立警察匹克球會，還擔任起教練。他經常到少年警訊及耆樂警訊授課，更曾教懂一個80歲的老友記打球。早前他獲中國香港匹克球總會頒發「優秀教練」，更在剛舉行的「港新澳警察體育交流會2026」中擔任匹克球賽事裁判。他說：「看到自己努力推廣的運動，如今成為三地同袍交流的橋樑，滿足感難以言喻。大家為打好每一球而拼搏歡呼，這種跨越文化的體育精神，讓彼此的默契與友誼瞬間升溫。」



警長李民輝（中間）早前創立警察匹克球會，並擔任教練。（警務處）

數年前，李民輝在八鄉少訊中心任教官，為給青少年活動增添新鮮感，發掘了匹克球這項新興運動。「當時我們就在羽毛球場用膠紙自己畫線、設置場地，邊學邊打！」誰想到當初的匹克球新手，竟成了孕育球會的推手。

李民輝近年經常穿梭於少年警訊（JPC）及耆樂警訊（SPC）授課，當中他最自豪的「戰績」，是教懂一個80歲的老友記打球。他回憶道：「起初老友記們表現得很拘謹，怕自己手腳慢打不到。但這運動太親民了，當他們成功把球擊過網，甚至殺出好球時，臉上瞬間綻放的燦爛笑容，跟少訊學員一樣興奮。那一刻我超級滿足！」

這份匹克球的熱度更連繫了海外同袍。在剛舉行的「港新澳警察體育交流會2026」（小三地體育交流會）中，匹克球首次成為友誼賽項目，成為亮點之一。擔任賽事裁判的李民輝說：「看到自己努力推廣的運動，如今成為三地同袍交流的橋樑，滿足感難以言喻。大家為打好每一球而拼搏歡呼，這種跨越文化的體育精神，讓彼此的默契與友誼瞬間升溫。」