科大教授劉紅斌收4萬取錄不合資格男生　官斥毀科大聲譽囚20周

科技大學時任講座教授劉紅斌涉收受4萬元，以協助友人的兒子入讀科大環境健康相關的碩士課程，並向兩名同系負責收生同事發共6千元紅包作為「辛苦費」，惟同事其後向校方舉報揭發事件。劉早前認罪收賄及行賄等3罪，案件今(28日)在觀塘法院判刑，署理主任裁判官鍾明新判刑時，斥被告的行為破壞科大的聲譽，對收生系統造成不公，惟考慮到被告對其專業領域作的的貢獻，願意協助廉署調查，綜合所有因素後，判囚20周。



劉收賄另圖行賄兩職員

被告劉紅斌，63歲，案發時為科技大學海洋科學系講座教授，他承認1項串謀使公職人員接受利益罪；及2項向公職人員提供利益罪。指劉紅斌身為公職人員，串謀林珮玲於2025年3月2日至同年5月12日，使劉收取林4萬元報酬，作為劉助林正曦獲科大取錄為理學碩士(環境健康及安全)課程的學生。劉另承認於同年5月23日，向同的講師梁瑞宜，及項目主任麥倩儀，分別提供5000元和1000元利是，作為助林正曦獲取錄的報酬。

被告劉紅斌認罪判囚20周。(陳蓉攝)

同案女被告林珮玲(左)仍未答辯，案件押後再訊。(陳蓉攝)

被告與另兩職員負責收生事宜

案情指，被告日一込科技大學海洋科學系講座教授，他與同系講師梁瑞宜一同有份處理該系2025/2026學年度，理學碩士(環境健康及安全)課程的收生，負責審批及與申請人面試。梁和項目主任麥倩儀負責篩選申請人，及處理入學行政工作。該課程要求申請人有認可大學學士學位，要是與生命科學、化學、環境科學或相關學科，且不低於第二級榮譽，總平均成績點（GPA）不低於70%的成績，並須滿足一定的英語程度。

劉明知申請人學歷不符仍要求安排面試

林正曦是深圳某大學的四年級生，主修讀汽車服務工程學士課程，他想申請科大的碩士課程。2025年3月，一名女子向劉紅斌稱，若林正曦獲取錄可給劉數萬元。劉在同年4月7日雖然梁指林正曦的學歷和工作經驗與課程無關，但劉仍叫她安排林面試。

劉不理梁的憂慮著收他吧

林正曦獲安排在同年4月14日到科大面試，面試前劉叫梁：「讓他（林）好過些。」梁對林的英語水平有憂慮，擔心他或未能畢業，劉卻說：「我們收他吧。」梁出於尊重打高了分，林最後獲有條件錄取。

林支付課程訂金後劉戶口有4萬入帳

劉同月24日有追問林正曦的取錄情況，又透露若林獲錄取，將獲得友人的紅包。科大於5月1日向林發出有條件錄取通知，劉數日後獲告知林正曦的紅包已到。林正曦支付課程訂金後，劉的銀行戶口入帳4萬元入帳。

劉給兩同事紅包稱是辛苦費

劉在5月23日向梁和麥分別給紅包5千及1千元，稱是「辛苦費」。梁相信是助林正曦獲取錄的報酬，即報告事件並上繳現金，麥亦在同日上繳該紅包。

涉案申請人最終沒有入學

劉早前情稱沒有主動索款，因與朋友有多年交情，不情願地接受。他又指雖然科大行政系統的誠信受本案影響，但認為傷害有限，涉案學生最終未有入學。

同案另一女被告林珮玲，60歲保險中介，亦被控一項串謀使公職人員接受利益罪，林申請押後至6月24日，以讓辯方索取文件及提供法律意見，林准繼續保釋。

案件編號：KTCC492/2026