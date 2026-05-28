馬莎及韓國樂天瓶裝礦泉水樣本檢出微量腸道鏈球菌　中心指示停售

食環署食安中心今日（28日）公布，兩個瓶裝礦泉水樣本被檢出微量腸道鏈球菌，中心正跟進事件。該兩個涉事品牌分別為「Marks & Spencer (馬莎)」及韓國樂天LOTTE，中心已指示涉事零售商及經銷商將受影響批次的產品停售和下架，有關經銷商亦正對受影響批次產品進行自願回收。



食環署食安中心2月27日宣布，因應韓國忠清北道曾坪郡爆發高致病性禽流感，即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋）。(陳葦慈攝)

食安中心公布兩個品牌的瓶裝礦泉水樣本被檢出微量腸道鏈球菌，分別為（左）樂天LOTTE ICIS Natural Mineral Water 8.0(2公升裝)，及(右)Marks & Spencer Still Scottish Mountain Water (750毫升裝)。(網上圖片)

中心透過恆常食物監測計劃，從零售層面抽取瓶裝礦泉水樣本作微生物檢測，包括大腸桿菌、大腸菌群、腸道鏈球菌、可產生孢子的還原亞硫酸鹽厭氧菌，以及銅綠假單胞菌的檢測。結果顯示，其中兩個個别批次樣本均被檢出在250毫升內含一個腸道鏈球菌菌落形成單位，而其他檢測指標（包括大腸桿菌、大腸菌群、可產生孢子的還原亞硫酸鹽厭氧菌及銅綠假單胞菌）均為合格（即未被檢出）。

涉事兩個品牌分別為韓國樂天LOTTE ICIS Natural Mineral Water 8.0的2公升裝，及Marks & Spencer （馬莎）Still Scottish Mountain Water 的750毫升裝。

根據《食品微生物含量指引》，在瓶裝天然礦泉水中不得檢出腸道鏈球菌。為審慎起見，中心已指示事涉零售商及經銷商將受影響批次的產品停售和下架，有關經銷商亦正對受影響批次產品進行自願回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢有關產品的回收事宜。

涉事產品資料如下：

其中一款涉事品牌為Marks & Spencer （馬莎）Still Scottish Mountain Water 。(馬莎官網圖片)

產品名稱：Still Scottish Mountain Water



品牌：Marks & Spencer



容量：750毫升



此日期前最佳：2026年12月



經銷商：ALF Retail Hong Kong Limited



熱線：3656 2253



其中一款涉事品牌為韓國樂天LOTTE ICIS Natural Mineral Water 8.0。(樂天官網圖片)

產品名稱：LOTTE ICIS Natural Mineral Water 8.0



品牌：樂天



容量：2公升



此日期前最佳：2027年9月22日



經銷商：Goldtop Century Ltd



熱線：2632 7373



食安中心指，今年一月至今，中心已抽檢50個瓶裝飲用水樣本作檢測，除上述兩個樣本未能通過檢測，其餘樣本測試合格。中心已知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

腸道鏈球菌是一種普遍存在於人類和動物腸道內的細菌，一般而言對健康人士構成的風險較低，但部分菌株可能導致免疫力較弱的人士出現感染。市民應停止飲用受影響批次的天然礦泉水。如飲用有關產品後身體不適，例如出現噁心、嘔吐、腹瀉或發燒等病徵，應盡快求醫。