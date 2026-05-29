兩港男日本飛驒山遇山難　BBC訪倖存者：如果可以重來會選擇不去

兩名香港男子月初於日本飛驒山因繩索結冰及遇上極端惡劣天氣受困，最終一人獲救，一人罹難。倖存那位在接受外媒訪問憶述山難前後的事時，說從下山一刻就不斷想到底是哪一個決定出了錯，對於外界批評一開始感不忿，但後來回想過程中確實可以做得更好。



30歲的他指，獲救後曾大哭一次，現在重看這趟旅程的照片，覺得風景是否漂亮已不重要，而如旅程可以重來，他會選擇不去。直至現在，他仍記得山上的每個畫面和決定，檢討整個過程，他覺得與旅伴未有充份溝通、決定不夠果斷、技術也可以更好，而自己這次能夠回來屬於「好彩」。



不過，他稱仍想看不同的風景，未來還是會爬山，並說既然大自然這次給了他一次機會：「吸收了（經驗），下次再做好一點」。



日本飛驒山脈「ジャンダルム（Gendarme）」山峰。（網上圖片）

兩名分別為22歲及30歲的香港男子5月3日在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（北アルプス，又稱飛驒山脈）奧穗高岳（Okuhotakadake）山頂附近沿繩下降時，在「ジャンダルム（Gendarme）」遇困。

當地部門因天氣惡劣，5月5日早上才可派出搜救隊前往救援。救援直升機最終成功救援30歲事主，送院時清醒，惟22歲事主當時處於「救助困難」狀態，其後證實不治。

趁香港及日本都是長假 與日本讀書港旅伴結伴攀爬飛驒山脈

30歲的倖存者以KF作化名接受《BBC中文網》訪問稱，5月初趁着香港及日本都是長假期，決定和一位在日本讀書的港人結伴攀爬飛驒山脈。他形容，能找到同伴不容易，與同行旅伴結識一年半，曾結伴在日本行山，而今次路線橫跨三日，沒有中途撤退的路。

兩人選擇沒錄入官方地圖路線 出發前認為是自己能力範圍內

他指，兩人選擇了一條沒有錄入官方地圖的路線，登山者只能參考專門的攀登指南。但強調路線絕非冷門，網絡上的資料不少，最近成功的登山記錄就在4月，而他仔細看過照片和影片，比對每個攀爬點，每一個位置都不會很難，認為是自己能力範圍內。

兩名年齡分別為22名30歲的香港男子5月3日在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（北アルプス）的沿繩下降時受困兩天後，長野縣的救援人員在5日救出其中一人。（《中日新聞》截圖）

倖存者回想：兩人都太樂觀了

然而他後來回想感覺兩人都「太樂觀了」，他憶述5月1日出發那天打起了雷、下起冰雹，兩人背着重約15公斤的大背包上山，穿過灌木林，成功在日落之前紮營休息。

到第二日天氣轉好，但由於雪量拖慢進度，到中午他們知道當天無法完成登頂。面對翌日天氣即將變差，到底要退是留？他說當時兩人沒多想，認為如果翌日早點出發，應該能趕在天氣變差前登頂。

可是，翌日下午天氣開始變化，先是霧，後來狂風夾着雨吹來，用力打在他們身上。二人再也無法前進，決定報警，但是天氣惡劣，直升機無法出動。

繩索制動確保器結冰被困 下方旅伴已沒有反應

KF指5月3日晚上，他在帳篷裡煮了最後乾燥飯和旅伴分吃，5月4日天一亮，兩人嘗試游繩下降，下降約20米後，KF繩索制動確保器結冰，無法再向下降，而下方的旅伴已沒有反應。

KF憶述，曾經有想過拯救旅伴，但因為自己的繩索無法下滑，而離開繩索又無法確保自己安全。5月5日早上10點，長野縣救災直升機先救出他，下午救援人員再救出旅伴，但他最終罹難。

對於外界批評一開始感不忿 再想確實有不足：自己能夠回來屬好彩

獲救以後，KF曾大哭過一次，對於外界批評，他一開始感不忿，但後來回想，過程中確實可以做得更好，又指現在重看這趟旅程的照片，覺得風景是否漂亮已經不重要，而如果旅程可以重來，他會選擇不去。

直至現在，他仍然記得山上的每個畫面和決定，檢討整個過程，他覺得與旅伴未有充份溝通、決定不夠果斷、技術也可以更好，而自己這次能夠回來屬於「好彩」。

未來還是會爬山 稱既然大自然給了他一次機會：下次再做好一點

不過，他稱仍想看不同的風景，未來還是會爬山，還指記得在日本出院那天，和太太走在路上，看見日落的火燒雲「挺漂亮的」。他感慨稱人的生命真的很微小，既然大自然給了他一次機會：「吸收了（經驗），下次再做好一點」。