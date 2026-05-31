公屋富戶申報期今結束　三成上周五仍未交表　上輪18戶拒報須遷出

房委會新一輪公屋「富戶政策」及「居住情況」申報周期今日（31日）結束。房屋署表示，截至上周五（29日），24萬需申報戶中，有16.4萬戶已交申報表。署方透露去年10月上一輪申報周期約14萬戶中，有18戶因拒絕申報而收到「遷出通知書」。



房委會新一輪「富戶政策」及「居住情況」申報周期今日（31日）結束。（房委會 Facebook 圖片）

房委會新一輪「富戶政策」及「居住情況」申報周期今日（31日）結束。（房委會 Facebook 圖片）

首批24萬公屋租戶須最遲今日申報 房屋署暫收到68%

房委會自去年10月的申報周期起收緊「富戶政策」，提高富戶的額外租金。新租金水平按家庭入息分為三級，入息超過公屋住戶收入限額2至5倍的「公屋富戶」，須繳交2.5倍至4.5倍租金。今年4月起是收緊後第二輪申報周期，今日（31日）結束。

房屋署回覆查詢表示，會分兩批向住滿公屋10年的45萬租戶派發「富戶政策」入息及資產申報表及「居住情況申報表」，在今年4月1日開始已向共24萬公屋租戶派發相關申報表，截至上周五（5月29日），已收到約16.4萬申報表，佔總數約68.3%。至於其餘的21萬公屋租戶，當局會在明年4月1日向他們派發申報表。

房委會新一輪「富戶政策」及「居住情況」申報周期今日（31日）結束。圖為房委會愛民邨。（房委會 Facebook 圖片）

房署：最後幾天一般為租戶交回申報表高峰期

根據署方以往經驗，限期屆滿前的最後幾天一般為租戶交回申報表的高峰期，預計會有更多租戶陸續在最後這幾天從不同途徑交回申報表。署方又指，會繼續以不同方式聯絡仍未交回表格的租戶，如他們有特殊情況或困難而未能依時交表，會主動提供協助，惟若租戶拒絕申報，或被證實濫用公屋，署方會向他們發出遷出通知書。

署方又指，在2025年10月的申報周期，14萬租戶中仍有31戶未完成申報，又向當中18戶拒絕申報的租戶發出遷出通知書，餘下的13戶因特殊原因例如有租戶去世等，而未能如期申報，署方會體恤情況，酌情處理。

一名居於碩門邨的女公屋戶在元朗區持有住宅物業，並無申報，單位在2024年5月被房屋署收回；該名住戶同年10月在沙田裁判法院被裁定罪名成立，被判監30天，不獲緩刑。（政府新聞網）

在2023年至2025年，因明知而作出虛假陳述，或忽略提供申報表指明的詳情，而違反了《房屋條例》被檢控及被法院裁定罪名成立的個案，分別約有180宗、550宗及510宗。多名被告被判監禁兩星期至兩個月（包括緩刑）不等。刑罰最重的個案，被告被判即時監禁30日，不獲緩刑。署方提醒公屋住戶，必須如實申報，以免觸犯法例。

翻查資料，一名居於碩門邨的女公屋戶在元朗區持有住宅物業，並無申報，單位在2024年5月被房屋署收回；該名住戶同年10月在沙田裁判法院被裁定向房委會作虛假陳述罪名成立，被判監30天，不獲緩刑。