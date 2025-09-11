富戶政策｜房協向2.5萬戶發新租約　授權查資產　拒絕即終止租約

房屋協會本月全面實施「富戶政策」，會於下周（15日）起分批向2.5萬戶發出新租約文本，以取代無含「富戶政策」的舊租約。房協採用「換新租約、毋須簽署、如常交租」三部曲實，租戶只需如常交租，會被視同接受新租約；如不接受，則需交回回條，並於現有租約期屆滿日或之前遷離，住戶可申請暫准居住最多四個月，以便安排搬遷。



新租約加入「富戶政策」，租戶需要每兩年申報居住情況和是否持有本地住宅物業，並授權房協調查住戶入息、資產及有否持物業。房協表示，在之前七年約5,000戶已換新租約的住戶中，有31戶於「富戶政策」申報周期內主動交還單位。為鼓勵富戶遷出向上流動，房協計劃准許他們保留「綠表資格」4年以購置資助房屋，與公屋富戶政策看齊。



房協9月15日起將向2.5萬戶分期發出新租約，列明租戶要遵守增設的「富戶政策」，港島大坑勵德邨等居民將陸續收到。（倪清江攝 )

過去7年「富戶政策」只擴至六分一租戶 新安排加快全面實施

房協於2018年9月1日推出「富戶政策」，新租戶所簽租約加入有關條款，而舊租戶要待因搬遷、繼承或申報等情況，才可在新租約加入「富戶政策」，十分緩慢，過去七年只擴至約5,100戶，佔全部3萬個租戶的六分一。

房協諮詢法律意見後，決定推出新安排，在未來一年多分批與餘下2.5萬個租戶換新租約，令他們的租約包含「富戶政策」條款。今次全面實施「富戶政策」有兩大目標，一是統一租戶管理， 二是更有效善用公屋資源。

房協總監（物業管理）潘源舫展示住戶會收到一個「大信封」，內含終止舊租約及提供一份新租約的通知信、載有「富戶政策」條款的新租約及拒絕新租約的回條。（倪清江攝 )

祖堯邨及乙明邨住戶舊租約住戶下周率先收到新租約「大信封」

房協總監（物業管理）潘源舫表示，會於下周一（15日）向首批約810戶發出新租約，是1964年9月1日至1986年2月16日期間開始生效的租約，主要集中在葵涌祖堯邨及沙田乙明邨住。一人或以上的全長者戶（即所有家庭成員均60歲或以上）會於明年8月才開始收到，佔總數三成或7,200戶。房協預計2026年年底前完成更換所有租約。

住戶會收到一個「大信封」，內含終止舊租約及提供一份新租約的通知信、載有「富戶政策」條款的新租約及拒絕新租約的回條。

非全長者戶將於今年9月15日起分批收到新租約。

全長者戶將於明年8月起分批收到新租約。

續交租代表接受新租約 若不接受需交回回條並最遲於租約屆滿日搬離

房協會採用「換新租約、毋須簽署、如常交租」三部曲方案，潘源舫表示，租戶只需如常交租，便視作同意和接受新租約，毋須簽署任何文件或辦理任何手續。房協在收到租金後便會發出確認信，新租約將於現有租約終止後，便正式生效。

房協與租戶的合約為一個月制，雙方都可預先一個月通知，終止合約。潘源舫表示，若不接受新租約，住戶需填妥「拒絕新租約的回條」，於收到該通知信一個月內交回所屬屋邨辦事處，並在現有租約屆滿日或之前交還單位。即首批居民9月中收到「大信封」後，如不接受，最遲在10月底便需交回單位。

拒納新租約住戶可申請「定期暫准居住證」 期間不得反口

潘表示．若居民有困難未能如期遷出，房協會允許他們申請「定期暫准居住證」，於單位暫住多最長4個月，期間並須繳交與原租金一樣的居住費用。他提醒此暫住安排必須在通知信發出日期一個月內申請，暫住期內不可「反口」改為接受新租約。

如租戶無交回條又無續交租，他表示會有人聯絡了解。房協已就新安排舉行220場諮詢會，他指居民主要關注如何計資產、家庭成員可否擁有住宅單位等。

「大信封」內含終止舊租約及提供一份新租約的通知信、載有「富戶政策」條款的新租約及拒絕新租約的回條。（倪清江攝 )

住戶最早2028年4月按新租約作出首次申報

住戶接受附有「富戶政策」條款新租約後，需要每兩年就居住情況和是否持有本地住宅物業申報。潘源舫表示，由於申報周期為每年4月，因此預計「富戶政策」全面實施下的首批租戶，會在租約滿兩年時，最早於2028年4月的申報周期作出首次申報。

房協住戶過往入住後便毋須申報入息、資產及有否持物業

房屋署近年打擊濫用公屋，在居民每兩年申報中，加入新條款，授權房屋署調查住戶資產有否超標及有否在本港擁有住宅單位，揭發大批公屋住戶擁有第二個家或資產超標。

現時房協有20多個出租屋邨，租戶申請時須符合入息及資產限額，但入住後一直毋須申報。申訴專員公署2015年發表報告，批評房協沒制訂「富戶政策」，有違出租單位照顧低收入家庭原意，房協遂於2018年推出「富戶政策」，在更新租約時加入新條款授權房協調查住戶入息、資產及有否持物業。

潘源舫表示，新安排不可「翻舊帳」，即不會翻查住戶申報前有否持物業或資產超標，但他們在申報時必須符合入住要求，如入息或資產超額，需按「富戶政策」繳交額外租金，在本港擁有住宅單位則不可再住。

房協總監（物業管理）潘源舫（倪清江攝）