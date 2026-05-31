01消息｜美國UIUC醫學院創院院長李競存回港　為科大創辦醫學院

科技大學正在籌建本港第三間醫學院，據了解，校方成功羅致美國伊利諾大學香檳分校 (University of Illinois Urbana-Champaign, 簡稱UIUC)醫學院創院院長李競存（King Li）回港，為科大創辦醫學院，校方將在明日（6月1日）正式公布院長任命，本身是「香港仔」的李教授也會現身。



李在創立UIUC醫學院時，就表明將顛覆傳統醫學院教學方式，成為全球第一所以工程理念訓練學生的醫學院，與科技大學的醫學院目標相近。



消息指美國伊利諾大學香檳分校醫學院創院院長李競存（King Li）將回港，出任科大醫學院院長。（UIUC圖片）

伊利諾大學香檳分校2015年公布創辦醫學院，李競存教授翌年獲委任為首任院長，2022年更獲任為榮譽院長。（UCIC Instagram）

校長葉玉如4月預告有7名海外臨床教授獲聘 不向港兩醫學院挖角

科技大學校長葉玉如4月底出席「醫學教研綜合大樓」動土典禮時稱，已有7名海外臨床教授獲聘，另有30人有意加盟，重申不會從現有港大及中大兩間醫學院「挖角」。

科技大學校長葉玉如4月底出席「醫學教研綜合大樓」動土典禮時稱，透露已有7名海外臨床教授獲聘，不會從現有港大及中大兩間醫學院「挖角」。（資料圖片／湯致遠攝）

科大全球招聘醫學院首任院長 看重具備醫學院創院經驗

科大要由零開始創辦醫學院，在全球招聘首任院長中，除了要有卓越學術地、領導能力、傑出醫學教育及生物醫學創新成就外，也看重有是否有創辦醫學院經驗。科大今日預告成功延攬一位擁有豐富醫學院創院經驗的教授，出任首任院長，據知為伊利諾大學香檳分校 UIUC醫學院創院院長李競存（King Li），明日將現身。

科大正在校內興建醫學教研綜合大樓，圖為大樓地盤2026年4月28日面貌。（資料圖片／湯致遠攝）

科大正在校內興建醫學教研綜合大樓，圖為大樓地盤2026年4月28日面貌。（資料圖片／湯致遠攝）

李競存香港出生及讀中學 高中時移民多倫多 大學畢業後到美國發展

李競存在本港醫學界並不廣為被人認識，根據2017年報道，他出生於香港大家庭，家中有7個兄弟姐妹，高中時移民加拿大多倫多，其後在多倫多大學攻讀醫學士課程，隨後到美國發展。，一開始他也不確定自己的志向，直到有一天，在偶然的機會中他接觸核磁共振（MRI）的文章，對他產生了轉折點般的啟發，故開始對放射科產生了濃厚的興趣。

科大正在校內興建醫學教研綜合大樓，圖為大樓地盤2026年4月28日面貌。（資料圖片／湯致遠攝）

科大正在校內興建醫學教研綜合大樓，圖為大樓地盤2026年4月28日面貌。（資料圖片／湯致遠攝）

任UIUC醫學院首任院長 李競存：承載了多重社會責任

伊利諾大學香檳分校UIUC2015年通過成立醫學院，李競存在2016年獲委任為首任院長，2022年更獲任為榮譽院長。在該報道中，李競存說，醫生和病人是對等的關係，醫生的職責是行醫救人，幫助患者治療身體的病痛，對於李競存而言，就像是一種個人的挑戰。他表示，從事醫學工作，不僅是個人的興趣，接掌院長一職，還承載了多重社會責任，包括影響下一代年輕學生對社會的正面貢獻。

上任目標：UIUC醫學院成為全球第一所以工程理念訓練學生醫學院

李競存當時表示，一直以來培育醫學人才的方式，百年來並無太大改變。雖然人類的智力有限，無法全面完成數據的分析，但可以藉由科技電腦的輔助，完成人類無法達成的目標。他說，UIUC興建的醫學院將顛覆傳統教學方式，成為全球第一所以工程理念訓練學生的醫學院。

UIUC醫學院也正正奠基於伊利諾大學頂尖的理工學院資源，並與臨床醫學結合，提出全新的醫學教育制度的創新變革與工程醫學的發展。

科技大學今年創校35周年，正籌建本港第三所醫學院。（資料圖片）

據報道，李競存長期致力於結合工程和醫學方面的研究，在史丹福大學有多年放射科學臨床經驗和紮實學術研究。他同時也是分子影像（molecular imaging）方面著名的研究專家和教育家。他在多倫多大學專攻生物化學，並獲得醫學學位，也持有聖荷西州立大學的工商管理碩士學位。

李競存同時亦是史丹福大學放射學的兼任教授。他曾在美國國立衛生研究院臨床中心擔任放射線及影像科學主任、在休士頓衛理公會醫院擔任放射學教授。