科大醫學院新院長李競存：人口老化壓力大　需革命性改革醫療系統

香港科技大學今日（1日）公布，委任國際臨床醫學科學家李競存為首任科大醫學院院長，即日生效。



李競存在記者會表示，第三間醫學院旨在培養可改革醫療系統、具創新科技知識的醫生。他指出，未來香港醫療壓力會因人口老化愈來愈大，需革命性改變醫療體系，令本港醫療系統可以達到目標的三大要點，即「質素愈好、成本愈低、隨時得到醫療」。



李競存是美國伊利諾大學香檳分校醫學院首任院長。（美國伊利諾大學香檳分校Instagram）

香港科技大學6月1日公布，委任國際臨床醫學科學家李競存（中）為首任科大醫學院院長，即日生效。（林子慰攝）

科大醫學院首任院長李競存表示，香港與其他經濟發達地區一樣，有人口老化的趨勢，未來醫療壓力會逐漸升高。面對相關現象，他認為本港需改變醫療體系，令其達至目標的三大要點，即「質素愈好、成本愈低、隨時得到醫療」。

李競存指出，要做到上述三點並不容易，需革命性改革醫療系統，「呢個係第三間醫學院目的」。他解釋，第三間醫學院未來會培育好醫術、好醫德，以及有創新科技知識的醫生，「佢哋唔止要做醫生，仲要可以無縫參與創科經濟」。

他又表示，要革命性改革醫療系統不能只靠科大醫學院，亦需依賴中大港大兩間醫學院，以及香港整個香港醫療體系。